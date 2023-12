Höhenflug hält an: Wingcopter gewinnt Gründerszene Award 2023 und weitet LieferMichel-Angebot aus

Das Weiterstädter Lieferdrohnen-Unternehmen Wingcopter, das sich auf die Verbesserung medizinischer Versorgungsketten sowie auf die Logistik von dringend benötigten Gütern fokussiert, hat den renommierten Gründerszene Award 2023 gewonnen. Der Sieger wurde in einem öffentlichen Abstimmungsverfahren unter 15 vorausgewählten Startups gewählt.

„Von den Gründerszene-Lesern zum Startup des Jahres gewählt zu werden, bedeutet uns sehr viel. Denn es würdigt die jahrelange harte Arbeit des gesamten Wingcopter-Teams. Jeder von uns steckt so viel Leidenschaft in seine Aufgaben, um den Transport von Gütern auf der schwierigsten Meile durch schnelle, effiziente und umweltfreundliche Drohnenlieferungen zu revolutionieren. Die Auszeichnung gibt uns noch mehr Energie, um auch die kommenden Jahren weiter durchzustarten“, so Tom Plümmer, Mitgründer und CEO von Wingcopter.

Gegründet 2017, hat sich Wingcopter in den letzten Jahren zu einem führenden Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Betrieb („Drone-as-a-Service“) von elektrischen Lieferdrohnen entwickelt. Neben einem Projekt zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung ländlicher Regionen in Malawi, das Wingcopter gemeinsam mit der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (GIZ) sowie UNICEF betreibt, hat das Unternehmen zuletzt das Pilotprojekt „LieferMichel“ im Odenwald ins Leben gerufen.

Zusammen mit der Frankfurt University of Applied Sciences testet das Unternehmen einen Lieferdienst, bei dem sich Anwohner von zwei entlegenen Ortsteilen Michelstadts Güter des täglichen Bedarfs per Wingcopter-Drohne und Lastenrad liefern lassen können – bequem, schnell und emissionsfrei. Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Neben einem großen Sortiment aus dem Michelstädter REWE Center können LieferMichel-Kunden seit kurzem auch Fan-Artikel des SV Darmstadt 98bestellen – und seit heute regionale Erzeugnisse aus dem Angebot der Odenwaldbox.

Bild:Gründerszene Award 2023 Wingcopter Tom Plümmer Copyright Foto: Lucas Adrian / AdrianMedia

Quelle:PR & Communications Manager