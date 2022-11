Dramatic Cake – Formvollendet Süßes bietet Inspiration für Fachleute aus Konditorei und Patisserie sowie ambitionierte Hobbykonditoren

Spiegeleier sind süß, Guinness wird mit der Kuchengabel gegessen und die einzige Gefahr, die von Uranium ausgeht, ist die Suchtgefahr. Klingt ein bisschen verrückt? Ist es wahrscheinlich auch. Aber genau das macht den Zauber der süßen Kunstwerke aus, die die beiden Autoren Michael Leiter und Matthias Krenn in einem neuen Fachbuch für Patissiers und Konditoren mit viel Liebe zum Detail kreiert haben. Die beiden Meisterkonditoren zeigen in “Dramatic Cake – Formvollendet Süßes”, neu erschienen im Trauner Verlag, moderne und unkonventionelle Zugänge zur traditionellen Konditorkunst auf.

Michael Leiter und Matthias Krenn zelebrieren das Experimentieren mit Farben und Formen, bringen ungewöhnliche Ingredienzen ins Spiel und lassen auf diese Weise außergewöhnliche Leckerbissen entstehen. Die traditionelle Konditorei wird dabei kräftig aufgemischt. So nehmen bewährte Klassiker neue, ungeahnte Formen an, die zu Heiterkeit und Staunen anregen. Selbst vor Broten machen die beiden Autoren nicht halt. Ihre süßen Brote mit den aberwitzigsten Belägen sind dazu gemacht, bei Kunden für Verwunderung, aber auch Furore zu sorgen. Das neue Buch richtet sich an Patissiers und Konditoren, die mit Kunstwerken aus der Backstube neugierig machen wollen – neugierig auf das nächste Geschmackserlebnis, die nächste süße Überraschung in pfiffigem Gewand.

“Über den Tellerrand blicken”

Das Credo der beiden Autoren lautet: “Push your boundaries, verschiebe deine Grenzen – und einfach mal über den Tellerrand blicken”. In “Dramatic Cake” zeigen sie auf rund 272 Seiten, wie das geht. Die Zutaten für die raffinierten Süßspeisen sind außergewöhnlich und innovativ. Fein aufeinander abgestimmte Geschmackskomponenten sorgen für ein nuanciertes Aromenspiel. Die Herstellung wird Schritt für Schritt erklärt. Zusätzlich sorgen eine Auflistung der verwendeten Materialien und Lebensmittel sowie eine ausführliche Begriffserklärung dafür, dass sich auch ambitionierte Laien an die Kunst der Konditorei heranwagen können.

Ästhetik und Genuss gehen Hand in Hand

Sowohl Fachleute aus Konditorei und Bäckerei als auch Lehrlinge und Hobbykonditoren finden in „Dramatic Cake“ Inspiration für außergewöhnliche Gaumenfreuden. Mit viel Kreativität verführen Leiter und Krenn zum selber Ausprobieren. Dabei gehen Ästhetik und Genuss Hand in Hand. Apropos: Da das Auge bekanntlich auch verwöhnt werden möchte, hat Fotograf Bernhard Bergmann die kunstvoll arrangierten Backstücke mindestens ebenso kreativ für das Buch in Szene gesetzt. Die sensationellen Produktfotos beflügeln die Inspiration und steigern die Vorfreude aufs Backen.

Dramatic Cake – Formvollendet Süßes

Michael Leiter, Matthias Krenn

272 Seiten, Hardcover

ISBN 978-3-99113-230-1

Preis: 74,90 Euro

Trauner Verlag

Titelbild Matthias Krenn (l.) und Michael Leitner präsentieren ihr neues Buch „Dramatic Cake – Formvollendet Süßes“, erschienen im Trauner Verlag Bildquelle: Oskar Fleischhanderl/Trauner Verlag

Quelle Trauner Verlags / KERBLER & PROCK OG