Dreaming of a Creamy Winter – die Winter Bundles von Blue Farm

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Tage werden kälter, frostiger und dunkler. Da müssen wir uns gleich wärmer anziehen und wieder mehr auf unsere Gesundheit achten. Die Blue Farm Winter Bundles Creamy Winter Bundle mit Kakao Oat Base, Vanille Oat Base und Chai Oat Latte sowie das Spicy Winter Bundle mit Golden Chai Latte, Vanille Oat Base und Chai Oat Latte sind perfekt für die kommende Jahreszeit und stärken uns und unseren Körper mit Superfoods und Vitalpilzen wie Reishi oder Ashwagandha. Sie sind frei von unnötigen Zusätzen und enthalten vor allem weniger Zucker, damit wir nicht nur im Winter, sondern vor allem in der besinnlichen Weihnachtszeit gesunde Heißgetränke genießen dürfen, ohne auf den leckeren Geschmack zu verzichten.

Team Creamy oder Spicy? Die Winter Bundles von Blue Farm.

Creamy Winter Bundle

Das Blue Farm Creamy Winter Bundle besteht aus herrlich cremiger Kakao Oat Base mit fair gehandeltem Kakao, verführerischer Vanille Oat Base mit echter Bourbon-Vanille und würzigem Chai Oat Latte mit Vitalpilz Reishi sowie den Super Spices Zimt, Ingwer und Kardamon, die in den kommenden Monaten für wohlig warme Genussmomente sorgen. Da decken wir uns doch gleich mit einer leckeren Portion ein und lassen uns in an kalten Tagen Schluck für Schluck verwöhnen.

Spicy Winter Bundle

Das Blue Farm Spicy Winter Bundle kommt mit kräftigem Chai Oat Latte, verwöhnendem Golden Oat Latte sowie genussvoller Vanille Oat Base und ist mit winterlichen Gewürzen wie Zimt, Ingwer und Kurkuma abgestimmt, die anregend wirken und uns von innen heraus wärmen. Ein Hauch Vanille Oat Base im Müsli, Smoothie oder in unserem Lieblingskaffee verfeinert dezent jeden Geschmack. Dem im Golden Oat Latte enthaltenen Ashwagandha wird sogar eine stressreduzierende Wirkung nachgesagt.

Forever a kind of magic – die Blue Farm Forever Bottle und der Magic Spoon

Die Forever Bottle & Forever Spoon von Blue Farm machen unseren Dream Creamy Blue Farm Wintergenuss jetzt sogar noch nachhaltiger. Die Glasflasche ist perfekt für die Oat Bases und Super Lattes und kann alle Pflanzendrinkpulver ganz einfach mit dem Forever Spoon und durch Zugabe von Wasser anmischen. Zum Aufbewahren in den Kühlschrank stellen (hält bis zu fünf Tage) und jederzeit genießen. So haben wir den ganzen Winter über täglich frische Oat Drinks und sparen dabei sogar jede Menge Verpackungsmüll und Lebensmittelabfälle.

Der Magic Spoon ist in jedem Winter Bundle enthalten. Die Forever Bottle ist optional erhältlich.

Über Blue Farm

Blue Farm ist ein Unternehmen aus Berlin, dass sich auf Oat Bases und Functional Produkte spezialisiert hat. Dabei spielt vor allem eine ausgewogene Ernährung und eine Zufuhr von Nährstoffen, Mineralien und Super Foods eine wichtige Rolle. Die Blue Farm Produkte wie Oat Bases oder Super Lattes, sind alle auf Pulverbasis, rein pflanzlich, frei von Zusätzen, mit weniger Zucker und können zu Hause oder unterwegs ganz einfach durch Zugabe von Wasser hergestellt werden. Das ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch gut für die Umwelt. Seit der Gründung Anfang 2021 wurden bereits Oat Bases für über zwei Millionen Liter Haferdrink verkauft und die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink).

Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Das Cream Winter Bundle bestehend aus Kakao Oat Base, Vanille Oat Base & Chai Oat Latte + Magic Spoon ist online erhältlich und kostet 54,95 €.

Das Spicy Winter Bundle bestehend aus Golden Oat Latte, Chai Oat Latte & Vanille Oat Base + Magic Spoon ist online erhältlich und kostet 43,95 €.

Die Forever Bottle kostet 24,95 €.

Bildcredit © Blue Farm

Quelle Sonja Berger Public Relations