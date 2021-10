Einfach zubereitet, fantastisch im Geschmack und 100 Prozent vegan – EARLY GREEN ist der pure, fleischlose Genuss!

Vegan genießen, ohne zu verzichten – EARLY GREEN macht’s möglich! Die pflanzlichen Burger, Gyros und Steaks machen den fleischlosen Genuss perfekt. Die Mischungen sind ungekühlt haltbar – für ein proteinreiches, veganes Gericht, das jederzeit griffbereit und im Handumdrehen fertig ist!



Nicole und Bernd Sell sind nicht nur ein unschlagbares Gründerteam, sondern auch ein glückliches Ehepaar.

Gemeinsam trauten die beiden sich mit ihrer leckeren, veganen Auswahl in die VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“. Überzeugt von dem authentischen Geschmack von EARLY GREEN machte Ralf Dümmel ein Angebot – jetzt freuen sich Gründerteam und Investor über einen gemeinsamen Deal!

„Die Idee, ein Startup zu gründen, kam uns bei einem Strandspaziergang – daraus entstand EARLY GREEN. Uns ist besonders wichtig, dass die veganen Gerichte super geschmackvoll, einfach zuzubereiten und lange haltbar sind. Jetzt freuen wir uns riesig auf die Zusammenarbeit mit Ralf und seinem Team!“ Nicole Sell, Gründerin von EARLY GREEN

EARLY GREEN macht den veganen Genuss perfekt! Gründerin Nicole Sell liebte den Geschmack von Fleisch. Als sie sich entschied, sich nur noch vegan zu ernähren, fiel ihr die Umstellung daher sehr schwer. Kurzerhand entwickelte sie mit ihrem Mann Bernd Sell die EARLY GREEN Mischungen – eine köstliche und lagerbare Alternative zu Fleisch. Die leckeren Varianten sind nicht nur geschmacklich, sondern auch in der Konsistenz verblüffend fleischähnlich. Von saftigen Steaks und Burgern, über würziges Gyros bis hin zu einem schmackhaften Pfannenbrot und passenden Saucen. Die EARLY GREEN Gerichte enthalten viel Protein, sind reich an Ballaststoffen und cholesterinfrei. Noch dazu sind sie fertig gewürzt und daher schnell und einfach zubereitet: Nur noch Wasser und Speiseöl hinzugeben, zu einer Masse kneten, diese kurz ruhen lassen, formen und dann wie gewohnt in der Pfanne zubereiten. Das Ergebnis: außen knusprig, innen saftig und fantastisch in Biss und Geschmack!

EARLY GREEN ist unter www.earlygreen.de aktuell für 4,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Nicole und Bernd haben mit EARLY GREEN eine vegane Fleischalternative erfunden, die nicht nur nachhaltig ist, sondern auch unglaublich lecker schmeckt. Ob Steak, Burger oder Gyros – einfach der Wahnsinn. Da bekomme ich sofort einen Löwenhunger.“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Fertig gewürzte, pflanzliche Mischungen für leckere Gerichte – außen knusprig, innen saftig!

Schnell und unkompliziert in der Zubereitung: Einfach Wasser und Öl hinzugeben, zu einer Masse kneten, zehn Minuten im Kühlschrank ruhen lassen, dann in die gewünschte Form bringen und braten

Verblüffend fleischähnlich in Biss und Geschmack

Saftige Burger und Steaks auf Basis von Soja und Erbsenprotein

Würziges Gyros aus Seitan und Erbsenprotein

Ungekühlt haltbar und individuell dosierbar

Protein- und ballaststoffreich, frei von Cholesterin

Plus schmackhaftes Pfannenbrot aus Dinkel- und Weizenmehl – die ideale Beilage

Passende und abwechslungsreiche Saucen, vegan und handgemacht: Süßlich-herbe Burgersauce mit schwarzem Kaffee und edlen Gewürzen, pikante Steaksauce mit buntem Pfeffer und leckere Würzmischung für Zaziki

Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe