Vils-Residenz*****: Ein History-Chalet lädt zur Landpartie

Im Bayerischen Golf- und Thermenland – nahe München – finden Genießer alles, was zu Sommertagen im Grünen dazugehört. E-Biken und Golfen, Wandern und Spazieren – sich in der Natur bewegen, Kraft tanken und wunderbar entspannen. Auch der Gesundheit kann man in Niederbayern Gutes tun. Sieben Thermen laden dazu ein, sich von Kopf bis Fuß verwöhnen zu lassen. Das interessiert die Kinder: Der Bayernpark und die Therme Erding mit ihrem Erlebnisbad sind ganz nah. Wer für seine Wohlfühlzeit eine besondere Unterkunft sucht, die noch dazu zentral zu allen Freizeitaktivitäten liegt, der kommt in das Fünf-Sterne-Hideaway Vils-Residenz in Vilsbiburg. Einzigartige History-Chalets führen dort auf die Spuren regionaler Geschichten. Und: Hier begegnet man so manchem, den man nicht erwartet hätte. Virtual Reality in der Vils-Residenz macht es möglich. Vor allem aber ist es in der Vils-Residenz wunderbar gemütlich, und wer die Privatsphäre liebt, kann sich hier auf viele „vier Augen Momente“ freuen.

Ob Niederbayern für die Radfahrer gemacht wurde?

Radfahrer lieben das Bayerische Golf- und Thermenland. Sportlich aktiv oder gerne auch mit den E-Bikes wird hier landauf, landab geradelt. In der Vils-Residenz stehen hochwertige E-Bikes zum Ausleihen bereit. Direkt von der Haustür geht es in ein riesengroßes Radwegenetz entlang von Donau, Isar und Inn, von Großer und Kleiner Laber, Vils und Rott. Erlebnistouren, Familientouren, Genussradeln – hier lassen sich Groß und Klein von dem Outdoor-Erlebnis auf zwei Rädern verführen. Die herrliche Natur genießen, in einem bayerischen Biergarten einkehren, die Sommerbrise im Gesicht – rund um die Vils-Residenz wird geradelt.

Kleine Entdecker stecken ihre Nasen an die frische Luft

… und hinter spannende Geheimnisse

Das Gute liegt so nah. Das denken sich viele Familien, die in der Vils-Residenz wunderbare Eltern-Kinder-Zeit erleben. Im Chalet für bis zu vier Personen finden sie Platz, sich zu entfalten. Den Kindern macht es großen Spaß, all die „Geheimnisse“ dieser spannenden Unterkunft und die Virtual-Reality-Stationen zu entdecken. Der Bayern-Park und die Therme Erding sind nicht weit entfernt. Und weil sich Kinder von Natur aus gerne bewegen, verrät Familie Seibold, die Gastgeber in der Vils-Residenz, gerne ein paar „Geheimtipps“ für Klettermaxe und Naturerforscher: den Waldwipfelweg erkunden, Pony-Reiten, ein Ausflug in den Bayerischen Wald oder an den Vilstalsee, ein Besuch im Zoo Straubing, in den vielen Schlössern, Burgen und Museen der Region u. v. m.



Chalet-Geschichten

Wenn die Sonne abends versinkt, dann machen es sich Gäste der Vils-Residenz im Private Spa so richtig fein. Die Burg-Sauna mit den vier Badeformen Sauna-Warmluftbad-Kräuterbad-Softdampfbad bietet ebenso pure Entspannung wie die Liegen am offenen Feuer des Panorama-Ofens. Im Holz Tub umsprudelt angenehm warmes Wasser den Körper. Wer am liebsten gemütlich „zu Hause“ bleibt, der kocht im Jagdzimmer sein Lieblingsgericht. Unternehmungslustige besuchen die vielen Gaststätten rund um die Vils-Residenz. Besondere Momente gibt es im Weinkeller im alten Gewölbe zu erleben – von Weinproben erlesener Tropfen bis hin zum romantischen Candle-light-Dinner.

Bild Vils-Residenz

Quelle mk Salzburg