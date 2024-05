Enrico Kürtös wird neuer CEO bei QUANTREFY

QUANTREFY, innovativer Anbieter einer Plattform für Echtzeitberechnung der ESG-Scorings von Gebäuden, verkündet die Berufung von Enrico Kürtös zum neuen CEO des Unternehmens. Kürtös, Gründer und ehemaliger CEO von Inreal Technologies, tritt zum 1. Mai 2024 die Nachfolge von Justus Wiedemann an. Der 32-Jährige verfügt über einen beachtlichen Track Record in der Führung und Skalierung von Technologieunternehmen und bringt umfassende Erfahrungen aus der Immobilienbranche mit.

Während seiner zwölfjährigen Amtszeit bei Inreal Technologies hat Kürtös das Unternehmen durch eine beeindruckende Wachstumsphase geführt und den Übergang zu einem SaaS-Geschäftsmodell erfolgreich gestaltet. Unter seiner Leitung expandierte das Unternehmen zudem international mit der Eröffnung eines Büros in New York.

„Wir sind überzeugt, dass Enrico die Leidenschaft und das Mindset mitbringt, die wir für ein solch junges Unternehmen anvisieren. Er hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er Herausforderungen annimmt und an ihnen wächst. Sein Ruf in der Immobilienbranche eilt ihm voraus und sein umfassendes Know-how wird entscheidend sein, um das QUANTREFY-Profil auf dem Markt noch weiter zu schärfen“, so Yama Mahasher, CEO der A&W Holding GmbH, einem der Gesellschafter der QUANTREFY.

Das Ziel von QUANTREFY unter der Leitung von Kürtös ist es, das Produktportfolio dahingehend weiterzuentwickeln, dass es den Kunden einen noch signifikanteren Mehrwert bietet. Die Zukunft wird über Daten und Digitalisierung entschieden. Deshalb umfasst die Roadmap für 2024 die Nutzung von Synergiepotenzialen im ESG-Datenmanagement, die Implementierung des CRREM-Pathway-Builders, die Schaffung einer GRESB-Schnittstelle, Cloud-Migration und UX-Verbesserungen.

Enrico Kürtös über seine Ernennung: „Ich freue mich sehr, die Position des CEO bei dem jungen und zugleich überdurchschnittlich wachsenden Unternehmen QUANTREFY zu übernehmen und mit meinen Erfahrungen zu unterstützen. Seit über einem Jahrzehnt engagiere ich mich haupt- und nebenberuflich für eine datengesteuerte und nachhaltigere Immobilienwirtschaft. Mit einer innovativen Technologie und einem engagierten Team werden wir die ESG-Integration unserer Kunden weiter unterstützen und dabei bedeutende Mehrwerte für ihr Kerngeschäft liefern. Denn das ist am Ende des Tages, das, was zählt – messbarer Nutzen für unsere Kunden.“

Bild:Enrico Kürtös wird neuer CEO bei QUANTREFY. Bildquelle: Enrico Kürtös

Quelle:Feldhoff & Cie. GmbH