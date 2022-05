ennea Invest treibt neue Technologien in der Travel & Hospitality Branche voran

Mit der ennea Invest GmbH geht eine neue Beteiligungsgesellschaft zur Kapitalbeteiligung an Start-ups, mit Schwerpunkt in der Travel & Hospitality Branche, und mit Sitz in München an den Start. Die Investments fokussieren sich auf technologiebasierte Start-ups aus Europa und Amerika, die das Potential haben, die digitale Transformation der Branche anzuführen. Das ennea Invest Team setzt sich zusätzlich persönlich sowie durch sein Netzwerk für die Entwicklung der Start-ups ein und bietet so einen deutlichen Mehrwert gegenüber klassischen Venture Fonds.

„Wir investieren in Unternehmen, die ein großes Potenzial haben, die Reisebranche nachhaltig zu verändern. Neben finanziellen Mitteln stellen wir den Unternehmen substanzielle inhaltliche Unterstützung zur Verfügung.”, kommentiert Sven Sterzenbach, Board Member der ennea Invest GmbH die Strategie der neuen Beteiligungsgesellschaft. “Im Fokus stehen dabei die Bereiche Product, Sales und Marketing, aber auch die Finanzplanung.”

Jahrelange Erfahrung und exzellentes Fachwissen

Die ennea Invest GmbH wurde von Sven Sterzenbach, der bereits seit vielen Jahren als Investor fungiert, sowie von Tobias Wolfshohl, der als Co-Founder von vtours die Digitalisierung der Reisebranche maßgeblich mitgestaltet hat und von Jan-Frederik Valentin, Gründer und Managing Partner von ennea capital partners, gegründet. ennea capital partners ist seit Jahren eine der führenden M&A Beratungsgesellschaften in der Travel & Hospitality Branche. Ex-KAYAK Europe Chef Jan-Frederik Valentin hat als Gründer der ennea capital partners jahrelange Erfahrung im Aufbau von und in der Arbeit mit Start-ups. Durch die Gründung der Schwestergesellschaft ennea Invest kann das Team sich nun auch aktiv im Rahmen einzelner Beteiligungen engagieren.

ennea Invest beteiligt sich an WeTravel und Lambus

Obwohl erst im März gegründet, sind mit Lambus und WeTravel bereits die ersten Beteiligungsprojekte in der Umsetzung. WeTravel ist eine aus dem Silicon Valley stammende Buchungs- und Payment-Plattform, die kürzlich sehr erfolgreich ihre Series B Runde abschliessen konnte. Lambus mit Sitz in Osnabrück ist eine vielfach ausgezeichnete All-In-One Reise-Plattform, die nach Abschluss der Finanzierungsrunde nun die Skalierung der Plattform vorantreibt.

“Wir arbeiten nun eng mit den Teams zusammen, um die große Vision der gesamten Reiseplanung in einer App umzusetzen, so dass Lambus eine starke Marktposition einnehmen wird”, so Tobias Wolfshohl, Board Member der ennea Invest GmbH.

Fotografin CONSTANZE FRUTH

Quelle Tonka GmbH