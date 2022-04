Der wirkliche Erfolg findet immer im Inneren statt! Der Weg zum Erfolg ist manchmal kein leichter. Denn wenn man seine Komfortzone verlässt, ist man mit Ängsten und Selbstzweifeln konfrontiert, um den nächsten Schritt zu gehen. Dabei sind es einfach nur alte Glaubenssätze, die einen daran hindern, voranzuschreiten. Die meisten schaffen den nächsten Sprung nicht von alleine und fallen wieder in die alten Muster, obwohl der Wille da ist. Dann ist es ratsam, sich einen Profi an die Seite zu nehmen. Coaching-Expertin und langjährige Unternehmerin Michaela Prazak unterstützt Frauen auf dem Weg zum Erfolg. In einem Gastbeitrag erklärt sie gerne, wie sie Frauen unterstützt, um in ihre wahre Größe zu kommen.

Die Ausgangssituation – Status Quo

Jeder Mensch hat im Leben normalerweise Träume, Ziele oder Wünsche, die noch offen sind und auf die man hinarbeitet. So gibt es beispielsweise Teilnehmerinnen, die sich ein selbstständiges Business aufbauen möchten, oder aber Frauen, die sich in einer Phase ihres Lebens befinden, in der sie merken, dass es trotz aller Bemühungen nicht voran geht und man auf der Stelle tritt. Oft ist es so, dass man in Eigenregie selbst schon versucht hat, Blockaden zu lösen und Bücher gelesen, Podcasts gehört oder schlaue Tipps auf Instagram zu verinnerlichen versucht hat. Der entscheidende Durchbruch hat sich jedoch bis jetzt nicht eingestellt. Schon früh wusste ich, warum das so ist: Wahrer Erfolg beginnt im Inneren, mit dem, was in uns selbst schlummert und sich unterbewusst tut. Im nachfolgenden Absatz möchte ich erklären, was genau gemeint ist und warum man durch äußere Impulse nicht weiter kommt.

Hilfesuche im Außen, Lösung im Innen

Unsere Gesellschaft hat sich nicht zuletzt durch die Digitalisierung dahingehend entwickelt, dass Menschen es gewohnt sind, sich neue Impulse nur im Äußeren zu holen. Zu omnipräsent ist die Verfügbarkeit digitaler Information, auf Knopfdruck abrufbar. Es mag durchaus sein, dass auf Social-Media-Plattformen oder in Ratgebern gute Tipps rund um Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg im Leben zu finden sind, dennoch handelt es sich um Input von außen, der den wahren Kern in uns unberührt lässt. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie viele alte Glaubenssätze und regelrechte Erfolgsverhinderer in uns schlummern, die meine Teilnehmerinnen nachhaltig davon abhalten, in die wahre Schöpferkraft zu kommen. Und genau darum geht es: Um das, was uns ausmacht, woran wir glauben, an welchen Dingen unser Geist sich festhält, was man uns beigebracht hat, und vieles mehr. Alles, was für ein erfolgreiches, erfülltes Leben benötigt wird, liegt bereits in uns selbst! Das erkennt man allerdings oft nur mit Unterstützung eines Coachs, der genau dort ansetzen kann, wo der Einzelne alleine nicht mehr weiterkommt.

Beispiel einer unterbewussten Blockade

Man stelle sich eine Frau mittleren Alters vor, die in jungen Jahren beigebracht bekommen hat, dass sie hart arbeiten muss für ihr Geld. Wie wirkt sich das wohl auf ihren heutigen Alltag aus? Sie lebt in dem Glaubenssatz, dass Geld nur zu ihr kommt und Wert hat, wenn sie sich richtig angestrengt und es sozusagen “verdient” hat. Kraftanstrengungen über lange Strecken führen allerdings zu dem Gefühl, ausgebrannt und leer zu sein. Gemeinsam kann man an dieser Haltung arbeiten und die Blockade auflösen, indem man aufzeigt, dass die gewohnte Denkweise nicht der Realität entspricht. Weil es in Wahrheit auch leichtere Wege gibt, finanziellen Wohlstand in sein Leben zu ziehen. So darf diese Frau die tollen Möglichkeiten kennenlernen, die man in dieser Hinsicht hat: mit gedanklicher Energie weg von Uni-Abschlüssen, Karriereleitern, Überstunden und Workload, hin zu Menschlichkeit, Liebe, Leichtigkeit zu gelangen. Und schon folgen weitere, positive Dinge, wie materieller Wohlstand, auf viel leichtere Art und Weise in ihr Leben.

Methodik

Während einem Coaching kommen erprobte Methoden zum Einsatz, die den Teilnehmerinnen dabei helfen, ihre wahre Schöpferkraft zu erkennen und mit authentischer, neuer Power zurück ins Leben zu gehen. Die Energie, die beim Auflösen von Blockaden und Begraben von Klein-Denken entsteht, ist wahrhaft und immens, weil sie von innen heraus kommt und nicht auf Grundlage eines Sammelsuriums von äußeren Impulsen her konstruiert wurde. So gelingt es, ein Bewusstsein zu schaffen, welches die einzelne Person alleine nicht gefunden hätte, und Antworten auf die Frage zu finden: Wie kreiere ich mein Leben? Teilnehmerinnen blühen auf, erkennen ihre wahre Stärke und gehen voller Kraft in ihr Leben zurück, wo sie, völlig befreit von Ängsten und Zurückhaltung, ein neues Kapitel beginnen können und glücklich sind.

Ein Fazit

Der Schlüssel zum Erfolg liegt zunächst bei jedem selbst. Dazu ist es allerdings erforderlich, den Blick nach innen zu richten. Denn der wirkliche Erfolg findet immer im Inneren statt! Ein Coaching unterstützt genau dort, wo man alleine nicht mehr weiterkommt, und Impulse von außen durch Bücher, Posts und eigene Bemühungen im Sand verlaufen. Gemeinsam kann wirkungsvoll an unterbewussten Erfolgsverhinderern gearbeitet und zurück in neue Kraft gefunden werden, die unheimlich gut tut und echte, positive Veränderung im Leben bewirkt.

Autor:

Michaela Prazak war ehemalige Olympiateilnehmerin im Kunstturnen. Seit über 20 Jahren ist sie erfolgreich Vollblutunternehmerin mit mehrfachen Millionenumsätzen. Michaela kreiert ihre Erfolge bewusst. Als Kind war sie schon immer anders und passte nicht in eine bestimmte Schublade. Wenn sie nur nach äußeren Erfolgen strebte, war sie kurzerhand ausgebrannt und leer.

Sie verstand, daß nur der Weg Erfolg und Freude bringen kann und es wichtig ist sich mit seiner ureigensten Quelle zu verbinden. Nach nach Jahren der Persönlichkeitsentwicklung, coacht sie Menschen auf dem Weg zu ihrer Superpower. 2020 startete sie ihren podcast „Energy Booster“ für den Übergang in die neue Zeit und startet gerade das Coachingunternehmen „Space for Clarity and Creation“.

Wenn auch Sie mehr über die Möglichkeiten erfahren oder diese nutzen wollen, dürfen Sie gerne auf www.michaela-prazak.com vorbeischauen.

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder