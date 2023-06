Erste Costa Club-Kreuzfahrt 2023

Eine Reise mit Sterne-Köchen, deutscher Comedy und Kanufahrten unter der Mitternachtssonne

Zwei intensive Wochen erwarten die Mitglieder des Costa Clubs auf einer exklusiven Kreuzfahrt entlang der norwegischen Küste zu den Lofoten. Mit an Bord: die Sterneköche Ángel León und Bruno Barbieri und der deutsche Comedian Marco Brüser.

Am 24. Juni startet die Costa Favolosa in Bremerhaven zur ersten C|Club-Kreuzfahrt des Jahres. In 15 Tagen geht es für Mitglieder des Clubs von Costa Kreuzfahrten nach Norwegen – entgegen der Mitternachtssonne und hoch bis zu den Lofoten. Nun steht auch das Programm der exklusiven Entdeckungsreise.

Jede Kreuzfahrt ist auch immer eine kulinarische Reise. Aus diesem Grund holt Costa den „Chef del Mar“ aus Spanien, Sternekoch Ángel León, und den italienischen Starkoch Bruno Barbieri an Bord. Wer schon immer mal Getreide und Mozzarella aus dem Meer probieren oder sich in einem Kochwettbewerb auf See Tipps vom Profi holen wollte, kommt voll auf seine Kosten. Damit nicht genug, stellen Ángel León und Bruno Barbieri ihre neuesten Destination Dishes vor, die sie exklusiv für Costa kreiert haben. Die individuellen Gerichte, welche den Traditionen und Aromen der Orte Rechnung tragen, die die Gäste am nächsten Tag besuchen, wecken die Vorfreude und lassen die Entdeckung des nächsten Hafens schon am Vorabend beginnen. Für ein stets volles Glas sorgen die Cocktail-Kreationen bekannter Partnermarken an Bord.

Für die gute Laune an Bord hat Costa ein maßgeschneidertes Unterhaltungsprogramm entwickelt. Besonderes Highlight für alle deutschen Gäste: Pilot, Comedian und Zauberer Marco Brüser ist während der Kreuzfahrt mit von der Partie. Im Gepäck hat der Bremerhavener ein Bühnenprogramm ganz im Zeichen der Reiselust, das keinen Lachmuskel ausspart. Livemusik im Zeichen der 80er-Jahre Kultband Dire Straits, Themen-Partys inklusive Costa Geburtstagsfeier – Costa Kreuzfahrten feiert 75-jähriges Jubiläum – und Wissensveranstaltungen rund um die angefahrenen Häfen vervollständigen das Programm.

Brandneue Ausflüge ermöglichen den Gästen Norwegen auf einzigartige Weise kennenzulernen – im Einklang mit den Gemeinschaften, der Natur und den Kulturen einer jeden Destination. Kanufahrten unter der Mitternachtssonne, Nordic Walking inmitten spektakulärer Landschaften und Schnorchel-Trips im gar nicht so kalten Nordsee-Wasser sind nur wenige Beispiele, die einen unvergesslichen Urlaub garantieren.

Wer sich keine Kabine auf der ersten C|Club-Kreuzfahrt sicher konnte, der bekommt im Herbst eine zweite Chance. Am 23. September startet die Costa Favolosa ab Savona zu ihrer zweiten 15-tägigen C|Club-Kreuzfahrt – dann nach Marokko und Tunesien.

Buchen können C|Club-Mitglieder ihre Traumreise im Reisebüro, bei Costa Kreuzfahrten unter +49 (0)40 570 12 13 16 oder auf www.costakreuzfahrten.de. Kein Problem, wer noch nicht Club-Mitglied ist: eine Anmeldung ist einfach unter www.costakreuzfahrten.de/c-club möglich.

Bildquelle: Costa

Quelle: John Will Kommunikation