Es grünt so grün in der Zillertal Arena

Das MY ALPENWELT Resort****s in Königsleiten bleibt den ganzen Frühling hindurch geöffnet. Schließlich ist die Natur jetzt selten schön und die Genießer kommen in das Lifestyle Resort, um die warme Jahreszeit zu begrüßen. Wochen mit Wellness vom Feinsten, exklusiver Kulinarik, gechillten Beats – und das alles vor der atemberaubenden Kulisse der Zillertaler Alpen stehen bevor. Das Topping im Frühling in dem vielseitigen Resort: Ein heißes Party-Wochenende zum Bergliebe Mountain Spring Festival zu Ostern.

Kaum ist der letzte Schnee geschmolzen, machen sich die Wanderer und Biker wieder auf den Weg. Bike in-Hike out, wie es jedem gefällt. Von der Tür weg des MY ALPENWELT Resort starten Frühlingsspaziergänge, erste Wanderungen und (E)-Bike-Touren. Besonders imposant zeigen sich jetzt zur Zeit der Schneeschmelze die Gebirgsbäche und Wasserfälle. Ein Ausflug zu den berühmten Krimmler Wasserfällen ist selten imposanter, als wenn die tosenden Wassermengen, die aus dem Hochgebirge kommen, in die Tiefe stürzen.

Vor, nach – oder auch gerne mal statt – dem Bergererlebnis ist es in der luxuriösen SPA-Welt des MY ALPENWELT Resort herrlich entspannt. Der Alpenwelt FelsenBad&SPA verschmilzt – in den Felsen integriert – mit der umliegenden Natur. Im beheizten Glas Infinity Sky Außenpool umspielt die frische Bergluft die Genießernase. In den duftenden Schwaden von Saunen und Dampfbädern fällt der Alltag ab. Massage, Wellness und Beauty bringen das Wohlgefühl. „Enjoy“ steht im MY ALPENWELT Resort auf der Prioritätenliste ganz oben.

So auch in der vielseitigen Kulinarik-Welt des Luxusresorts: Hotelgäste werden mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und einem Drei-Gänge-Menü am Abend verwöhnt, wobei mehrere Köstlichkeiten pro Gang zur Auswahl stehen. À la Carte genießen Feinschmecker High-End Sushi vom Sushi Meister sowie kulinarische Köstlichkeiten wie Steaks, Austern, Burger und vegane Gerichte. Als besondere Highlights gibt es ausgefallene Spezialitäten wie SIDO’s Rinderribs, Bockwurst von MC Fitti oder das beste und teuerste Fleisch der Welt – das Miyazaki Wagyu Filet. Man kann es sich so richtig gutgehen lassen. Party, Events und DJ Sounds gehören zum MY ALPENWELT Resort wie die Berge zur Zillertal Arena.

My Alpenwelt Resort****ˢ Lifestyle. Family. SPA

Königsleiten 81

5742 Königsleiten Österreich

www.myalpenweltresort.at

