Lässiger Lifestyle, gechillte Beats, exklusive Kulinarik und Wellness vom Feinsten

Das MY ALPENWELT Resort****s liegt inmitten schönster Natur in den Zillertaler Alpen und rockt den Sommer.

Am Morgen den Sonnenaufgang beobachten, hinaus wandern in die Natur und auf die Berggipfel steigen, sich auf den unzähligen Bike-Routen verausgaben – im MY ALPENWELT Resort steckt jeder Tag voll Bergerlebnissen, die in Erinnerung bleiben. Auf der großen Sonnenterrasse spielt sich das süße Sommerleben ab. DJ Sounds lauschen oder im FelsenBAD&SPA entspannen. Good vibes only, das verspricht der Bergsommer in dem Lifestyle-Hotel.

Bike in-Hike out beflügelt die Outdoor-Enthusiasten. Von der Tür des MY ALPENWELT Resorts aus starten sie zu Wanderungen, Gipfelstürmen und (E)-Bike-Touren. Praktischer geht es wohl nicht: Der Bike-Verleih gegenüber dem Hotel, Wanderguides, die gerne in die Berge mitkommen, die Gondelbahn hinauf auf aussichtsreiche Höhe gleich nebenan und die Free Mountain Card, mit der die Bergbahnen in Königsleiten und Gerlos kostenlos sind. Die Bergliebe ist groß in der Zillertal Arena und MY ALPENWELT Resort verwöhnt seine aktiven Gäste. Wanderrucksäcke und Wanderstöcke gibt es zum Ausleihen, dazu Wanderkarten und wertvolle Tipps sowie ein Schlemmer-Frühstücksbuffet im Rahmen der genussvollen Halbpension, um gestärkt in die Berge zu starten.

FelsenBAD&SPA

Der Innen- und Außenschwimmbereich des MY ALPENWELT Resorts zählt zu den längsten Hotelschwimmbecken der Zillertal Arena. Der Glas INFINITY SKY Pool ermöglicht ein scheinbares Eintauchen in die imposante, umliegende Bergwelt. Der Quellwasser-Naturbadeteich und die Wellness-Sonnenterrasse bringen den Himmel ein Stück näher. Das Leading Spa Hotel verführt mit einer luxuriösen SPA-Welt zum grenzenlosen Relaxen. In den duftenden Schwaden von Saunen und Dampfbädern fällt der Alltag ab. Massage, Wellness und Beauty bringen das Wohlgefühl. „Enjoy“ steht im MY ALPENWELT Resort auf der Prioritätenliste ganz oben.

Kulinarik im Tal und auf dem Berg

Das MY ALPENWELT Resort hat sich dem großen Genuss verschrieben – im Resort und auf dem Berg wird gespeist, getrunken und gefeiert. Halb-Pensionsgäste lassen sich am reichhaltigen Frühstücksbuffet ebenso verwöhnen wie mit einem Drei-Gänge-Menü am Abend, wobei pro Gang mehrere Speisen zur Auswahl stehen. Eine moderne Crossover-Speisekarte mit vielen Highlights, Steaks, Fondue und mehr sowie ein stylisches Ambiente laden auf der SUSI ALM zum Genießen ein.

Im BERG-RESTAURANT GIPFELTREFFEN erleben Feinschmecker auf 2.300 Meter Höhe feinste Kulinarik mit atemberaubendem 360° Bergpanorama. Auf der SCHÖNMOOSALM wird auf der großen Sonnenterrasse traditionelle Schmankerlküche serviert. In der kulinarischen Welt des MY ALPENTWELT findet jeder seinen Lieblingsplatz, um seinen Urlaub nach allen Regeln der Kunst auszukosten. Kulinarische Alpenwelt

It´s Playtime

Im Bären-Camp des Hotels sind Kinder ganztags bestens betreut und rundum glücklich, denn hier gibt es viel zu erleben. So haben auch Eltern freie Bahn hinaus zu saftigen, grünen Wiesen, zu plätschernden Gebirgsbächen, steilen Gipfeln und romantischen Almen. Das MY ALPENWELT Resort macht Familien happy. Sosehr Erwachsene die Lifestyle-Areas im Hotel schätzen, sosehr lieben die Kinder jene Bereiche, die für sie gemacht sind: Die Kinderwelt und das Bären-Camp, den Family Aquapark und den Fun Court, den Elektro-Trial Park, die Kinderspielräume und das Riesen-Sommerprogramm in der freien Natur.

MY ALPENWELT Resort legt seinen Gästen eine unglaubliche Vielfalt zu Füßen, freie, unbeschwerte Tage auszukosten. Susi & Hannes Kröll-Schnell sind leidenschaftliche Gastgeber, das spürt man in jeder Ecke des Hauses. „Nebenberuflich“ ist der Hotelier zudem begeisterter DJ und erfolgreicher Produzent. An den Abenden lässt Hannes mit sphärischen und chilligen DJ Sounds die Urlaubstage der Gäste im wahrsten Sinne des Wortes „ausklingen“.

My Alpenwelt Resort****ˢ Lifestyle. Family. SPA

Königsleiten 81

5742 Königsleiten Österreich

www.myalpenweltresort.at

