diedruckerei.de lebt den Europäischen Gedanken

European Business Award belohnt Kundenservice

diedruckerei.de, europaweit bekannt unter Onlineprinters, ist National Winner des Wettbewerbs European Business Award („EBA“): Die Onlinedruckerei hat als bestes deutsches Unternehmen in der Kategorie „The Customer and Market Engagement Award (Umsatz > 150 Mio. Euro)“ abgeschnitten. Das E-Commerce Unternehmen, das zu den drei erfolgreichsten Onlinedruckereien Europas gehört, hat sich damit gegen mehrere tausend namhafte Unternehmen durchgesetzt und die Fachjury mit seinem europäischen Marktansatz, seinem innovativen Geschäftsmodell und seinem Fokus auf Kundenzentrierung, sowie den Bemühungen für ressourcenschonende Produktion überzeugt.

Der EBA ist ein europäischer und branchenübergreifender Wettbewerb und zeichnet Unternehmen für herausragende unternehmerische Leistungen aus. In 18 Kategorien werden unterschiedliche Aspekte wie Unternehmenserfolg, Innovation und soziale Verantwortung bewertet. Für den „Customer and Market Engagement Award“ konnte diedruckerei.de bei den Bewertungskriterien mit herausragenden Kundenerlebnissen, hoch qualifizierten Mitarbeitern, Spitzentechnologie und konstanter Leistungsbesserung punkten. Mehr als 40 Serviceberater, viele von ihnen multilingual, kommunizieren in elf Sprachen mit den Kunden von diedruckerei.de und seiner internationalen Schwesternmarke Onlineprinters und sichern so einen hohen Servicelevel.

diedruckerei.de-CEO Roland Keppler kommentiert: „Wir freuen uns über diese Auszeichnung auf europäischer Ebene. Denn durch den europäischen Markt konnten wir unser Potenzial besonders gut entfalten. Im Laufe von 15 Jahren haben wir 18 Ländershops etabliert und in vielen europäischen Ländern unsere Kunden mit individuellen Drucksachen beliefern können.“ Zu Grunde liegt diesem Erfolg der starke Fokus auf die Kundenbedürfnisse: Mehrsprachige Webshops, Self-Service Inhalte wie YouTube Tutorials, ein Materialratgeber und Anleitungen zum Anlegen von Druckdaten im Hilfecenter machen die Bestellung im Onlineshop für die Kunden komfortabel.

Über den European Business Award

Der European Business Award wurde 2019 bereits zum zwölften Mal verliehen. Er ist einer der größten und angesehensten branchenübergreifenden und grenzüberschreitenden Wettbewerbe der Welt. Sein Hauptzweck ist die Unterstützung und Entwicklung einer stärkeren, erfolgreicheren, innovativeren sowie werteorientierteren Geschäftswelt in Europa. 2019 haben sich 120.000 Unternehmen aus 33 Ländern für die insgesamt 18 Kategorien der European Business Awards beworben.

Bild: In der Kategorie „The Customer and Market Engagement Award (Umsatz > 150 Mio. Euro)“ wurde diedruckerei.de zum National Winner bei den European Business Awards gewählt. Copyright: Onlineprinters GmbH

Quelle Onlineprinters GmbH