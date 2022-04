EVERDROP NATURAL CARE GIBT ES JETZT IN FEST ALS SHAMPOO, CONDITIONER UND BODY WASH BAR!

Mit den festen Produkten von everdrop NATURAL CARE ist Duschen einfach, ergiebig, und vor allem nachhaltig! Ohne Plastik, aber mit natürlichen Inhaltsstoffen, die Haut und Haare schonend reinigen und pflegen, ohne sie auszutrocknen. Sie tuen nicht nur Haut und Haaren, sondern auch der Welt etwas Gutes und tragen dazu bei, sie etwas sauberer zu machen. For you & for tomorrow.

Die festen Körperpflegeprodukte von everdrop sind eine handfeste Sache, was ihre Inhaltsstoffe und ihre Performance angeht: Frei von allem, was es nicht braucht und voll mit all dem, was für ein nachhaltiges Duschvergnügen wichtig ist. Dabei sparen sie unnötigen Verpackungsmüll und eignen sich besonders gut, um auf Reisen mitgenommen zu werden. Sie reinigen und pflegen Haut und Haare natürlich kraftvoll.

everdrop Conditioner und Shampoo Bar im Überblick:

mit Bio-Distelöl und Bio-Olivenöl

vegan

zertifizierte Naturkosmetik

duftet nach Zitrone, Zedernholz und Lavendel

für normales Haar geeignet

Hautverträglichkeit dermatologisch getestet

macht das Haar geschmeidig

gute Kämmbarkeit

verleiht Glanz und spendet Feuchtigkeit

everdrop Body Wash Bar im Überblick:

geeignet für alle Hauttypen

mit Bio-Haferöl, Bio-Distelöl und Bio-Olivenöl

vegan; zertifizierte Naturkosmetik

duftet nach Zitrone, Zedernholz und Lavendel

Hautverträglichkeit dermatologisch getestet

hautpflegend, rückfettend

feuchtigkeitsspendend; reinigt mild ohne auszutrocknen

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR