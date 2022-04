Vegane Ostern mit GREENFORCE – Da macht selbst das Häschen einen Freudensprung.

April, April, der macht was er will. An einem Tag Schneetreiben, am nächsten Tag Sonnenschein, am Übernächsten hoppelnde GREENFORCE-Häschen. Denn das Startup hat sich für dieses Osterfest ganz besondere Leckereien überlegt. Wer glaubt, dass mit einem veganen Osterfest Abstriche gemacht werden müssen, hat falsch gedacht! Diese Osterrezepte sind nicht nur ein echter Hingucker, nein, auch ein wahrer Genuss für Groß & Klein.

Hoppelnde Häschen Pancakes

Wie kann man Kindern wohl ein wunderbares Osterfest bescheren? Indem die lieben Tiere geschont und ein Osterhase ganz ohne Leid auf dem Teller serviert wird. Mit den Häschen Pancakes, gemacht aus dem Easy To Mix Veganen Ei und dem Bio Hafer Drink, schlagen Kinderherzen garantiert höher. Die Zubereitung ist schnell und einfach, das Ergebnis perfekt. So wird der Osterbrunch garantiert ein Erfolg. >> Hier geht´s zum Rezept

Veganes Häschen Rührei-Nest

Wie gestaltet man ein Osternest nachhaltig? Na, indem das ganze Nest gegessen werden kann!

Bei einem ausgiebigem Osterbrunch darf natürlich keine Eierspeise fehlen. Und doch sollten die Eier von glücklichen Hühnern stammen. Man nehme also am besten das Easy To Mix Vegane Ei von GREENFORCE, das ganz sicher alle Hühner im Hühnerstall zum Lachen bringt. Für das Nest nimmt GREENFORCE einen Flammkuchen-Teig und befüllt das Nest mit veganem Rührei. >> Hier geht´s zum Rezept

Schnitzel-Roulade mit karamellisierten Möhrchen

Auch wenn der Brunch sehr ausgiebig und superlecker war, bekommen wir abends wieder Hunger. Dafür hat GREENFORCE auch ein Rezept parat, das den klassischen Ostergerichten ordentlich Konkurrenz macht: Vegane Schnitzel-Roulade mit karamellisierten Möhren. Hmm, wenn einem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft. Die Schnitzel nach Anleitung zubereiten und mit Essiggurken und Senf befüllen. Dazu gibt es eine dunkle Soße – fertig ist das Oster-Dinner. >> Hier geht´s zum Rezept

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR