Willkommen 2023! Wer sich noch mehr nachhaltige Kraft und Energie im neuen Jahr wünscht, für den haben wir einen unschlagbaren Tipp. Das everdrop Power-Pulver! Damit starten wir in das Jahr, das wir unter das Motto “Pow(d)er to the People” stellen! Denn mit unseren Einwegplastik-freien Pulver-Produkten kann jede:r dem eigenen Haushalt, aber auch unserem Planeten etwas Gutes tun. Schluss mit Einwegplastik-Flüssigprodukten, dafür mit voller Pow(d)er ins neue Jahr!

Wasser, Pulver, fertig! Mit unseren innovativen und leistungsstarken everdrop Power-Pulvern für Bad & Küche könnt ihr euer Zuhause wieder blitzblank erstrahlen lassen. Egal, ob Seifenreste und hartnäckiger Kalk im Badezimmer oder Verschmutzungen und Fett in der Küche – unsere everdrop Power-Pulver sagen jedem Schmutz den Kampf an!

Das Beste: Sie sind auch noch nachhaltiger als die herkömmlichen Putzmittel! Denn das Power-Pulver sieht nicht nur super schick aus und passt so in jeden Haushalt, sondern ist vegan und enthält leicht biologisch abbaubare Inhaltsstoffe. Zudem spart es über 80% CO2 Emissionen im Transport ein!

Einfach das Power-Pulver für Bad oder Küche in der stylischen everdrop Flasche anmischen, auf die hartnäckigenVerschmutzungen aufsprühen und mit einem Tuch abwischen.

Badreiniger Power-Pulver

● ÖKO-TEST (Juli 2022): Gesamtnote “gut” (Bestnote), Inhaltsstoffe “sehr gut”

● kraftvoll gegen Kalk und Seifenreste

● für die gezielte Anwendung bei hartnäckigen Verschmutzungen

● schonend zu Oberflächen

● vegan und mit leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

● Inhaltsstoffe frei von Mikroplastik

● spart bis zu 81% CO2 Emissionen im Transport ein

Küchenreiniger Power-Pulver

● kraftvoll gegen Fett

● für die gezielte Anwendung bei hartnäckigen Verschmutzungen

● vegan und mit leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

● Ecocert-zertifiziert

● Inhaltsstoffe frei von Mikroplastik

● spart bis zu 87% CO2 Emissionen im Transport ein

Die Produkte von everdrop können einzeln oder im persönlichen Abo-Paket online auf everdrop.de gekauft werden. Im Abo lassen sich die Lieferintervalle ganz einfach festlegen und können für alle Folgelieferungen jederzeit angepasst werden – spart Zeit und Geld.

