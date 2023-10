Fifteen Seconds Festival 2024

Verstärkter Fokus auf Networking-Aktivierungen zum 10-Jahres-Jubiläum

Am 6. und 7. Juni 2024 vereint Europas Festival für neugierige Geister rund 8.000 Teilnehmer:innen aus über 30 Ländern in der Stadthalle Graz. Zum Jubiläum wird eine der Kernkompetenzen des Festivals – Networking und das Knüpfen wertvoller Kontakte – noch weiter in den Vordergrund gerückt.

Im Juni 2014 fand die erste Ausgabe des Fifteen Seconds Festivals unter dem Namen „Marketing Rockstars“ in der Grazer Stadthalle statt. Damals waren es nur ein Veranstaltungstag, etwa 1.300 Besucher:innen und 80 Sprecher:innen. Ein Jahrzehnt später ist das Event fix in der Szene etabliert, an zwei Tagen, mit rund achtmal so vielen Teilnehmer:innen, und einer Vielzahl an herausragenden Sprecher:innen auf mehreren Bühnen. Trotz dieser Weiterentwicklungen bleiben die zentralen Werte des Festivals unverändert: zeitgemäßer Wissenstransfer und das Knüpfen bedeutsamer Kontakte.

Wertvolle Kontakte im Mittelpunkt

Dem Networking-Gedanken soll bei der Jubiläums-Ausgabe 2024 noch stärker Rechnung getragen werden: mit zusätzlichen Aktivierungen, neuen Formaten und noch mehr Networking-Sessions. „Wir bekommen jedes Jahr die Rückmeldung von unseren Teilnehmer:innen, wie wichtig ihnen das Netzwerken am Fifteen Seconds Festival ist und dass sie die Atmosphäre schätzen, die wir dafür bieten“, sagt Event-Geschäftsführerin Kathrin Schmidt. „Deshalb werden wir unseren Fokus in diesem Bereich noch weiter ausbauen.“

Neu sind 2024 etwa sogenannte Roundtables, bei denen sich jeweils ein Table Captain – als Impulsgeber:in und Diskussionsleiter:in – und eine Kleingruppe von Teilnehmer:innen gemeinsam zu einem Thema austauschen. Darüber hinaus wird es eine Reihe von Pre- und Side-Events geben, die in Zusammenarbeit mit Grazer Unternehmen das Networking-Angebot des Festivals weiter bereichern.

Fokus auf Zukunftsthemen

Auf den Bühnen legt das Fifteen Seconds Festival auch zum zehnten Jubiläum weiterhin den Fokus auf Zukunftsthemen. Sieben Kernbereiche rund um aufstrebende Wirtschaftszweige und sich verändernde soziale Gegebenheiten bilden nach derzeitigem Planungsstand das inhaltliche Grundgerüst. Dazu zählen etwa „Future of Work“, Nachhaltigkeit, Entrepreneurship und Technologie.

Die ersten angekündigten Sprecher:innen für 2024 sind bereits vielversprechend und umfassen die Inklusions-Aktivistin und Barbie-Botschafterin Natalie Dedreux, die sportliche Leiterin der Frauenfußballabteilung des FC Bayern München, Bianca Rech, Dagmar Chlosta, Managing Director bei Faber-Castell Cosmetics, den französischen DJ und ehemaligen Profi-Fußballer Djibril Cissé, die britische Digitalmarketerin Kate Hamer, die als Climate Reality Leader beim von Al Gore initiierten Climate Reality Project aktiv ist, sowie Jakob Berndt, der nach Lemonaid und ChariTea nun als Mitgründer die nachhaltige Tomorrow Bank mit aufbaut.

Tickets ab Oktober erhältlich

Der Ticketvorverkauf für das Fifteen Seconds Festival 2024 startet am 11. Oktober 2023. Alle, die sich bis dahin zum kostenlosen Newsletter von Fifteen Seconds angemeldet haben, erhalten an diesem Tag Zugang zu einem limitierten Kontingent an Festival-Pässen um 199€. Im öffentlichen Verkauf sind ab 11.10. Tickets zum Early-Bird-Tarif von 299€ verfügbar.

Die Themen im Überblick

1. Leadership: „Orchestrating Outcomes“ – für Führungskräfte

2. Marketing: „Voice & Visibility“ – für Marketer:innen

3. Human Resources: „Future of Work“ – für Personal- und Culture-Manager:innen

4. Sustainability: „Sustainable Europe“ – für Nachhaltigkeits- und Impact-Führungskräfte

5. Entrepreneurship: „Bootstrap to Boardroom“ – für Gründer:innen

6. Technology: „Code & Consequences“ – für Technologie-Enthusiast:innen

7. Creativity: „Designing Tomorrow“ – für Designer:innen & Kreative

Die ersten Highlight-Speaker:innen im Überblick

● Natalie Dedreux, Inklusions-Aktivistin & Barbie Ambassador

● Anastasia Barner, Gen-Z Expert & jüngste Gründerin Deutschlands

● Bianca Rech, Head of Women’s Football, FC Bayern Munich

● Dagmar Chlosta, Managing Director, Faber-Castell Cosmetics

● Laline Paull, Book Autorin & Screenwriterin

● Djibril Cissé, ehemaliger Profi-Fußballer & DJ

● Kate Hamer, Climate Reality Leader, The Climate Reality Project by Al Gore

● Jakob Berndt, Co-Founder, Tomorrow Bank

Bild Fifteen Seconds Festival

Quelle Ketchum GmbH