Florian Müller leitet die Geschäfte der Freelancer:innen-Plattform ab sofort aus der Niederlassung in Berlin.

Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR), revolutioniert die Art und Weise, wie die Welt zusammenarbeitet. Ab sofort ist Florian Müller neuer Country Manager von Fiverr und wird den Geschäftsausbau in der DACH-Region verantworten.

Der Experte für digitales und strategisches Marketing ist selbst erfahrener Gründer (u.a. FM Consulting und nonu.Berlin) und wird sein unternehmerisches Gespür in seine neue Rolle bei Fiverr einbringen.

„Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für Fiverr“, betont Micha Kaufman, Gründer und CEO von Fiverr. „Wir freuen uns über das stetige Wachstum in den letzten Jahren. Neben den Englisch-sprachigen Ländern ist Deutschland unser größter Markt. Wir investieren kontinuierlich in die Lokalisierung unserer Angebote und freuen uns über den Zugang von Florian Müller, der unser Wachstum in der DACH-Region weiter vorantreiben wird.“

„Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist im Wandel. Forderungen nach mehr Flexibilität seitens der Mitarbeiter sowie der zunehmende Fachkräftemangel, der durch die Verrentung der Babyboomer noch weiter an Fahrt aufnimmt, stellen Unternehmen vor große Herausforderungen“, erklärt Florian Müller. „Diejenigen, die die Fähigkeit besitzen, den Personalbedarf sowohl bei rückläufigen Geschäften als auch zu Stoßzeiten flexibel zu decken, werden in Zukunft weiter erfolgreich sein. Hier bietet Fiverr eine Talent-Cloud-Lösung, die ich bei Freiberufler:innen sowie Unternehmen als feste Größe etablieren möchte.”

