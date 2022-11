MUUUH! Group übernimmt Conversational AI Agentur Beyto

Die auf das Erfolgsmodell Kundenzentrierung spezialisierte MUUUH! Group mit derzeit 250 Mitarbeitenden in Osnabrück und Berlin investiert in die Entwicklung intelligenter Sprachassistenten: Mit Beyto übernimmt die Unternehmensgruppe eine der führenden deutschen Voice-Agenturen und verstärkt damit ihr Portfolio im Bereich Conversational AI.

MUUUH! unterstützt Unternehmen mit einem einzigartigen Paket aus Beratung, Kreation und technologiebasierten Interaktionen, um Auftraggebende an allen Kundenschnittstellen langfristig erfolgreich zu machen. Die Übernahme von Beyto unterstreicht die strategische Bedeutung und das große Marktpotenzial von Voice als direktem und interaktiven Kommunikationskanal.

Jens Bormann, der Gründer und geschäfts- führende Gesellschafter der MUUUH! Group, ist davon überzeugt, dass Conversational AI die Zukunft gehört. Er sagt: „Die extrem nach- gefragte Expertise nach anspruchsvollen automatisierten Dialog-Lösungen nimmt kontinuierlich zu – und unter wirtschaftlichem Druck wird sich das noch verstärken. Phone- bots, also telefonische Voicebots, sind aktuell der am stärksten wachsendende Bereich bei uns. Die emotionale, direkte Kommunikation über Sprachassistenten wie zum Beispiel Amazon Alexa ist der Blick in die Zukunft: Wir sehen hier enorme Möglichkeiten für die Kundengewinnung und Kundenbindung, die bis- lang noch nicht einmal im Ansatz ausgeschöpft werden.“

Beyto hat bereits zahlreiche Voice-Projekte für Unternehmen und Organisationen wie BOSCH, BAYER, den WDR oder den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. umgesetzt und arbeitet als empfohlene Alexa Skill-Agentur eng mit Amazon zusammen. Mit dem „Stream Player“ – der auch über Deutschlands führenden Audiovermarkter RMS vertrieben wird – hat die Agentur einen der erfolgreichsten deutschen Skills im Portfolio, der schon heute Aufrufe in zweistelliger Millionenhöhe pro Jahr generiert. Darüber hinaus hat Beyto in den letzten Jahren regelmäßig umfassende Marktstudien zu Smart Speakern und Sprachanwendungen durchgeführt und diese zentrale Datenbasis dem gesamten Markt zur Verfügung gestellt.

„Nachdem wir vor zwei Jahren bereits die Agentur Future of Voice übernommen haben, verfügen wir mit Beyto jetzt über eine weitere starke Marke in unserem Unternehmens- bereich Conversational AI. Und mit Beyto-CTO Daniel Mittendorf stößt ab sofort ein erfahre- ner Alexa Champion zu unserem Team, der wohl zu den weltweit erfolgreichsten Entwick- lern von Sprachanwendungen zählt. Wenn es um Voice geht, sind wir für den deutsch- sprachigen Raum jetzt definitiv die erste Adresse“, ist Ben Ellermann überzeugt. Er verantwortet die MUUUH! Next GmbH, unter deren Dach Beyto auch zukünftig als eigen- ständige Marke weitergeführt werden soll.

Claudius Herz und Maik Metzen, die Beyto 2019 in Berlin gegründet und seitdem die Entwicklung des deutschen Voice-Markts voran- getrieben haben, konzentrieren sich zukünftig auf die Führung ihrer dynamisch wachsenden Performance Marketing Agentur AdStrive, mit der sie letztes Jahr gestartet sind. Die mit der MUUUH! Group abgeschlossene Übernahme werten sie als positives Signal für die Branche, wie Claudius Herz sagt: „Sprachgesteuerte Prozesse werden unseren Alltag revolutionieren. Für diesen Strukturwandel konnten wir mit Beyto bereits einiges bewegen. Es war uns wichtig, dass diese Arbeit fortgesetzt wird. Mit MUUUH! haben wir unseren Wunschpartner gefunden, der vom Potenzial dieses Zukunftsmarkts ebenso überzeugt ist.“

Bild Claudius Herz und Maik Metzen (v.l.n.r.) Gründer der Beyto GmbH

sowie Gründer und Geschäftsführer der AdStrive GmbH

Quelle MUUUH! Next GmbH