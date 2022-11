tado°’s schwarzes Smartes Thermostat ab jetzt erhältlich

Die schwarze Version des preisgekrönten Smarten Thermostats von tado° ist ab jetzt erhältlich. Das Smarte Thermostat Black Edition wurde gemeinsam mit der tado° Community entwickelt und bietet Kunden neue Möglichkeiten, ihre Inneneinrichtung zu gestalten und ein Design-Statement zuhause zu setzen.

Während die Energiepreise weiter in die Höhe steigen, sparen tado° Kunden mit dem Smarten Thermostat durchschnittlich 22 % Heizkosten pro Jahr ein. So zahlt beispielsweise eine Familie im Einfamilienhaus mit einer Erdgas-Zentralheizung mit Warmwasserbereitung aktuell jährlich 3058 Euro Heizkosten. (1) Mit Smarten Thermostaten spart die Familie 673 Euro ein. Die Anschaffungskosten amortisieren sich innerhalb von weniger als sechs Monaten.

Entwickelt mit der tado° Community

Zusammen mit der Community arbeitete tado° an einer Lösung, die mehr Menschen Zugang zu den smarten Features der tado° Thermostate ermöglicht und gleichzeitig zum individuellen Einrichtungsstil passt. Nach mehreren Befragungsrunden war das dunkle Display ein deutlicher Favorit.

Christian Deilmann, Mitgründer und CPO von tado° sagt: „Wir haben festgestellt, dass die tado° Kunden gerne mehr Möglichkeiten hätten, um tado° in den Einrichtungsstil ihres Zuhauses zu integrieren. Die Community hat sich vor allem ein dunkles Thermostat gewünscht. Wir haben es geschafft, die richtigen Materialien und das Design zusammenzubringen und sind stolz, dass wir den Kunden diese elegante Produktversion anbieten können.”

Dark Mode

Für ein ganzheitliches Erlebnis steht seit Oktober auch der Dark Mode für die App zur Verfügung. tado° Kunden nutzen den Dark Mode zum einen aus ästhetischen Gründen, zum anderen aber auch, um weniger Batterie ihres Smartphones zu verbrauchen oder in dunklen Umgebungen wie in der Nacht die Temperatur zu überprüfen. Mit optimiertem Kontrast und Farben ist der Dark Mode die perfekte Ergänzung zum Smarten Thermostat Black Edition. Auch jedes andere tado°-Produkt kann mit der App im Dark Mode gesteuert werden. Der Dark Mode kann in den Geräteeinstellungen von iOS und Android aktiviert werden.

Verfügbarkeit

Das Smarte Thermostat Black Edition ist ab jetzt als Starter Kit (Verkabelt und Funk) sowie als Zusatzprodukt im tado° Online-Shop und bei folgenden Partnern erhältlich: Amazon, tink, Otto, Cyberport. Der UVP für die Starter Kits liegt bei 219,99 € für die verkabelte Variante und 249,99 € für die Funk-Variante.

Fußnoten:

(1): https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-gaspreisanalyse/

Quelle Bild und Text: tado GmbH