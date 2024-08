Florida für Familien: Urlaubshighlights für Groß & Klein

Tipps für den nächsten Familienurlaub in Florida – Themenparks, Attraktionen, Strände, Museen, Mehrgenerationenunterkünfte und vieles mehr

Das türkisblaue Meer, endlose Sandstrände, ganzjährig warme Temperaturen und eine Menge Attraktionen – Florida ist eines der beliebtesten Reiseziele deutscher Urlauber. Durch die Nähe zur Natur und die lebendige Tierwelt ist der Sunshine State besonders für Familien attraktiv, denn zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Kajakfahren, Schnorcheln und Radfahren sorgen für einen unvergesslichen Urlaub voller Action und Abenteuer. Darüber hinaus gibt es zahlreiche familienfreundliche Resorts mit Kinderclubs, Wasserrutschen und Programmen, die speziell auf kleine Gäste ausgerichtet sind. All diese Vorzüge machen Florida zu dem idealen Urlaubsort, der sowohl Spaß als auch Entspannung für die ganze Familie bietet. Anbei einige Tipps für einen Familienurlaub in Florida:

Visit Orlando

Wenn es sich um Familienaktivitäten dreht, darf natürlich ein Ort nicht fehlen: Orlando! Die viertgrößte Stadt Floridas hält den Rekord für die meisten Themenparks der Welt. Das LEGOLAND Florida Resort ist für Kinder von 2 bis 12 Jahren konzipiert und umfasst Fahrgeschäfte, Shows und Attraktionen. Filmzauber hautnah erleben Kinder und Erwachsene im Universal Orlando Resort und im legendären Walt Disney World Resort: Dort werden die größten Figuren aus Film, Fernsehen und Popkultur zum Leben erweckt und Kinder können ihre Lieblingscharaktere aus den Disney-Filmen persönlich kennenlernen.

Übernachten können Gäste im Sheraton Vistana Resort Villas, Lake Buena Vista/Orlando, das nur wenige Kilometer entfernt und auf Familien ausgelegt ist. Familien können sich auf den Sportplätzen, im Spielzimmer oder auf dem Minigolfplatz einen freundschaftlichen Wettkampf liefern, bevor sie sich an der Feuerstelle entspannen oder ihr Abendessen in den Grill- und Picknickbereichen zubereiten.

Bradenton Gulf Islands

Mit Anna Maria Island und Longboat Key hat die Region Bradenton Gulf Islands gleich zwei Inseln an der Küste des Golfes von Mexiko zu bieten. Aufgrund ihrer seichten Wellen und flachen Gewässer sind sie besonders bei Familien sehr beliebt. Aufgrund der Quarzkristalle wird der weiße Sand nicht heiß und Kinder können unbedenklich darin spielen. Die meisten Strandabschnitte bieten großzügige Parkmöglichkeiten, Grillplätze, Picknickeinrichtungen, Restaurants, Spielplätze für Kinder und Beach-Volleyball-Felder. Das Robinson Preserve im Nordwesten der Region ist der ideale Ort, um über 200 einheimische Vogelarten, Fischotter, Schildkröten oder sogar Manatis zu beobachten.

Der beste Ort, um Seekühe aus nächster Nähe zu betrachten, ist das Parker Manatee Rehabilitation Habitat im Bishop Museum. Das Zentrum dient als vorübergehendes Zuhause für Seekühe in Not. Ein interaktiver Ausstellungsbereich lädt Familien zum gemeinsamen, spielerischen Entdecken & Forschen ein.

Discover Crystal River

Crystal River in Citrus County liegt an Floridas Westküste und ist der einzige Ort in Nordamerika, an dem es erlaubt ist, mit den gemütlichen Manatees zu schwimmen. Von November bis März versammeln sie sich in der Kings Bay von Crystal River sowie den nahegelegenen Flüssen Homosassa und Chassahowitzka. Familien können eine Tour buchen, bei der sie neben den Seekühen in ihrer natürlichen Umgebung schnorcheln oder eine Kajaktour, bei der sie einen Blick auf die sanften Riesen erhaschen können. Scalloping ist ein anderes familienfreundliches Unterwasserabenteuer. Jedes Jahr von Ende Juni bis Anfang September können Reisende auf Bootsausflügen nach Jakobsmuscheln tauchen und ihren Fang danach direkt in einem örtlichen Restaurant zubereiten lassen.

Das „Manatee Capital Of The World“ ist zudem der beste Ort, um in die Welt des Meervolkes einzutauchen, denn die Legenden über Meerjungfrauen haben ihren Ursprung bei den Manatees. Einzigartig in Citrus County ist das Mertailor’s Mermaid Aquarium Encounter, in dem Besucher Meerestiere im Anfassbecken berühren und eine zauberhafte Meerjungfrauen-Show in einem Karibischen Salzwasser-Aquarium erleben können. Crystal River Watersports und Bird’s Underwater Dive Center bieten beide eintägige Anfängerkurse für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene an, bei denen die Teilnehmer lernen können, mit einer bunten Meerjungfrauen-Monoflosse zu schwimmen.

Visit Lauderdale

Mit mehr als 480 Kilometern befahrbarer Wasserwege ist Greater Fort Lauderdale als „Venedig Amerikas“ und als „Yachting Capital of the World“ bekannt. Als solches eignet die Gegend sich hervorragend für einen Familienbadeurlaub und wartet mit zahlreichen Bootsausflug-Angeboten auf. Kleine und große Besucher erkunden die Kanäle am besten mit den vielen Booten von Fort Lauderdale Water Taxi, die alle einen eigenen Guide dabeihaben. Eine andere Möglichkeit ist eine rasante und informative Airboat-Tour durch die Florida Everglades, wo sich Wildvogelarten aus nächster Nähe beobachten lassen. Auch im Naturschutzgebiet Flamingo Gardens & Wray Botanical Collection kann eine Vielzahl exotischer und einheimischer Pflanzen & Tiere bestaunt werden und in der Butterfly World, dem weltweit größten Schmetterlingspark, können 20.000 Arten betrachtet und Vögel von Hand gefüttert werden.

Fort Myers – Islands, Beaches & Neighborhoods

Im Urlaub auf Zeitreise zu gehen, ist immer spannend: In den Edison and Ford Winter Estates kann die ganze Familie auf den Spuren der Erfinder Thomas Alva Edison und Henry Ford wandeln. In den kommentierten Touren hören die Kinder „Thomas Edison“ und „Henry Ford“ beim Geschichtenerzählen zu und können Geschichte so spielerisch erleben. Für zusätzlichen Spaß sorgt eine Schnitzeljagd mit Jerry, dem Pelikan, der eines von Edisons Haustieren war und an mehreren Stellen auf dem Gelände versteckt ist. Eine andere Jagd voller Adrenalin können Familien im SunSplash Family Waterpark in Cape Coral erleben. Unzählige Rutschen und Attraktionen laden zu unvergesslichen Erlebnissen ein. Ein weiteres Highlight ist der Key West Express, der ganzjährig von Fort Myers Beach nach Key West fährt. Mit diesem Jet-Katamaranfahrt wird Sightseeing zu einem spektakulären Tagesausflug für die ganze Familie.

Bild (c) Fort Myers – Islands, Beaches & Neighborhoods

Quelle VISIT FLORIDA/ Global Communications Experts