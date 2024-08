Mit Genuss und viel Energie in den Herbst

Das Walchsee Aktivresort bietet ein vielseitiges Angebot, um die Gesundheit zu stärken, sich verwöhnen zu lassen und zu entspannen – und vor allem, um wieder voller Energie in den Alltag zu starten.

Wenn sich im Tiroler Kaiserwinkl der Herbst ankündigt, stehen die schönsten Wochen des Jahres bevor, um die Natur in ihrer ganzen Pracht zu erleben. Die Sonne scheint angenehm mild, die Luft ist klar und Wiesen, Wälder und Berge erstrahlen in herbstlichen Farben. Die Genießer wissen: Es ist Wander- und Bike-Zeit. Und nicht nur das: Im Das Walchsee Aktivresort steht jeder Urlaubstag im Zeichen unvergesslicher Naturerlebnisse, aktiver Erholung und neuer Vitalität. Das ganzheitliche Move & Relax Angebot des Resorts verbindet Bewegung, Entspannung und gesunde Ernährung zu einem erholsamen Ganzen. Zwischen See und Berg finden Gäste unzählige Möglichkeiten, bewegte und erholsame Herbsttage zu verbringen.

Aktive Auszeit am Fuße des Kaisergebirges

Ob man mit den erfahrenen Guides des Resorts in die Berge wandert oder lieber eine Biketour unternimmt – im Das Walchsee Aktivresort findet jeder sein Lieblingsrevier für Outdoor-Aktivitäten. In der Nähe des Resorts befinden sich drei traumhafte Golfclubs, eingebettet in die Tiroler Bergwelt. Zwei 18-Loch-Kurse und ein 9-Loch-Kurs bieten Anfängern und Fortgeschrittenen die richtige Herausforderung. Direkt vor der Haustür sind auch im Herbst noch die Wassersportler aktiv – mit dem SUP zur „goldenen Stunde“ bei Sonnenuntergang, beim Wasserski oder bei einer Bootsfahrt auf dem Walchsee. Adrenalinjunkies erkunden beim Rafting und Canyoning wilde Gewässer. Klettern, Paragleiten, Reiten, Triathlon – die Natur rund um Das Walchsee Aktivresort steckt voller Sport und Bewegung.

Selbst an kühleren Herbsttagen kommen aktive Gäste nicht zu kurz. Ob abwechslungsreiche Gruppentrainings oder Trainingsstunden mit einem Personaltrainer, ob eine individuelle Sporteinheit im Fitnessbereich oder ein paar Längen im In- und Outdoorpool schwimmen – auch indoor kann man sich im Das Walchsee Aktivresort mit Bewegung etwas Gutes tun. Der großzügige Relax Bereich verspricht Tiefenentspannung. Ganzheitliche Körperbehandlungen, vielfältige Massagen und exklusive Kosmetik verwöhnen von Kopf bis Fuß. Die Experten des Resorts sorgen mit persönlicher Beratung für individuelle Regeneration. Ein Besuch der Saunawelt hilft Stress abzubauen.

Neu: Laserbiathlon im Das Walchsee Aktivresort Konzentration, Spaß und Teambuilding

„Biathleten“ und solche, die es werden wollen, haben im Das Walchsee Aktivresort die einmalige Gelegenheit, Biathlon kennenzulernen. Der neue Laserbiathlon mit modernsten und sicheren Lasergewehren bietet die Möglichkeit, im Urlaub eine neue Sportart auszuprobieren. Unter Anleitung eines erfahrenen Trainers erlernen Interessierte die Kunst der Atem- und Schießtechnik und nutzen die erstklassige 20-Meter-Laserschießanlage, um neue Erfahrungen zu sammeln. Laserbiathlon bietet ein authentisches Schießerlebnis, ähnlich einer echten Biathlonanlage, und eine einzigartige Kombination aus Sport und Spaß. Der neue Laserbiathlon im Das Walchsee Aktivresort eignet sich auch hervorragend als Rahmenprogramm für Seminare, Tagungen, Meetings, Incentives und Teambuildings.

Wohnen in bester Seelage – das neue Refugium Das Walchsee Lakeside verwöhnt mit dem „gewissen Extra“

Wer dem herbstlichen Flair direkt am See besonders nahe sein möchte, der wohnt im neuen Refugium Das Walchsee Lakeside. 22 hochwertig ausgestattete Suiten mit über 50 m2 laden in exklusiver Lage direkt am See zu unvergesslichen Momenten der Entspannung ein. Das À-la-carte-See-Restaurant verwöhnt mit kulinarischen Herbstgenüssen auf höchstem Niveau. An der Hotelbar mit Seeterrasse schmecken feine Drinks. An milden Herbsttagen lockt der private Steg- und Liegebereich, noch einmal in den klaren Walchsee zu springen.

Das Walchsee Aktivresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts. Die innovative Move & Relax Philosophie bereichert eine Auszeit inmitten der beeindruckenden Landschaft am Walchsee und am Fuße des Kaisergebirges. Das Walchsee Aktivresort bietet 88 Zimmer. Mit dem neuen Refugium Das Walchsee Lakeside wird das Angebot um 22 hochwertig ausgestatteten Suiten in direkter Lage am See ergänzt. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in fünf Resorts.

Golfen in Walchsee (09.–29.09.2024)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 5 Tage aktive Erholung), 1 Flasche Rosecco am Zimmer, täglich 1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer, Golf Tirol Card, Transfer zu den Golfplätzen, Wellnessgutschein, Eintritt Move & Relax Bereich, Kaiserwinkl Card u. v. m. – Preis p. P.: ab 875 Euro

E-Bike & Hike Package (09.–29.09.2024, 03.–15.11.2024)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 5 Tage aktive Erholung), 1 x Bike-Tour inkl. E-Bike Verleih, 1 x Wandertour, 1 x Rucksack pro Zimmer, Lunchpaket, 1 x Ganzkörpermassage, Eintritt Move & Relax Bereich, wöchentliches Aktivprogramm, Kaiserwinkl Card u. v. m. – Preis p. P.: ab 883 Euro

Wanderauszeit (09.–29.09.2024, 22.09.–23.10.2024)

Leistungen: 5 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 6 Tage aktive Erholung), private Wandertour mit Wanderguide, 1 x Rucksack pro Zimmer, Lunchpaket, 25 Euro Wellnessgutschein pro Person, Eintritt Move & Relax Bereich, wöchentliches Aktivprogramm, Kaiserwinkl Card u. v. m. – Preis p. P.: ab 625 Euro

Bild Ausblick genießen Quelle: Mathäus Gartner (Das Walchsee Aktivresort)

Quelle mk Salzburg