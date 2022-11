Mehr Energie, bessere Abwehrkräfte durch foodspring

Mit den funcitonal gummies hat die Marke foodspring perfekte Begleiter für die kommenden Wintermonate eingeführt. Die praktischen Helfer unterstützen die allgemeine Gesundheit und sind in den zwei Sorten Immunity und Energy erhältlich. Diese enthalten wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die das Immunsystem unterstützen, Müdigkeit bekämpfen und dadurch das Wohlbefinden steigern. Damit der Körper auch im Winter in Topform bleibt!

Die veganen functional gummies sind in den zwei geschmackvollen Ausführungen Himbeere und Mango erhältlich und deutlich leichter einzunehmen, als herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel in Pillenform. Einfach zwei der kaubaren Vitaminbomben genießen und sofort die Vorteile im Training und Alltag spüren.

Immunity Gummies – Himbeere

Die Immunity Gummies wurden insbesondere dafür entwickelt, das Immunsystem zu stärken. Die darin enthaltenen Nährstoffe Vitamin C, B6, Selen und Zink tragen zu einer gesunden Funktion des Immunsystems bei und unterstützen zudem die Schilddrüse.

Energy Gummies – Mango

Die Energy Gummies sorgen auch in der dunklen Jahreszeit für ein ausgewogenes Energielevel. Vollbepackt mit der Vielzahl an Nährstoffen Vitamin A, D, C, E, B12, B6, Pantothensäure, Kalzium, Biotin und Zink helfen diese Gummies bei der Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung.

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE