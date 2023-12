Der Morgen wird jetzt noch besser – foodspring enthüllt das ultimative Rezept für die perfekten Protein Pancakes

Starte deinen Tag richtig mit foodsprings neuem Rezept für die köstlichen Protein Pancakes. Heutzutage sind immer mehr Menschen auf der Suche nach bequemen, nahrhaften Frühstücksoptionen, wobei der Fokus verstärkt auf Gesundheit und Fitness liegt. foodspring bietet jetzt eine neue und verbesserte Rezeptur für Protein Pancakes an, um all jene glücklich zu machen, die ein leckeres, proteinreiches Frühstück oder einen Snack suchen.

SCHNELL, LECKER UND NÄHRSTOFFREICH

Der moderne Lebensstil verlangt nach praktischen Frühstücks- und Snacklösungen, die nicht nur leicht zugänglich sind, sondern auch eine minimale Zubereitung erfordern. Zusätzlich hat das weltweite Bewusstsein für Gesundheit einen Wunsch nach nahrhaften Frühstücksoptionen entfacht, wobei die Protein Pancakes eine ausgezeichnete Alternative zu typisch zuckerreichen Optionen wie Müsli darstellen. Die neuen Protein Pancakes von foodspring bieten eine ideale Lösung und sind in nur fünf Minuten zubereitet. Die Pancakes enthalten wenig Zucker, sind glutenfrei und jede Portion enthält ganze 30g Protein, was einen gesunden und energiegeladenen Start in den Tag ermöglicht.

NEUES REZEPT, BESSERER GESCHMACK

Das verbesserte Rezept enthält Flohsamenschalenpulver, das nicht nur zur luftigen Konsistenz der Pancakes beiträgt, sondern auch essentielle Ballaststoffe beinhaltet.

Genieß die neuen Protein Pancakes mit der köstlichen Protein Cream von foodspring. Wähle aus einer Auswahl von unwiderstehlichen Geschmacksrichtungen wie Haselnuss, Kokosnuss oder gesalzenem Karamell, um einen leckeren Snack aus cremiger Protein Cream und luftigen Pancakes zu kreieren.

# Hoher Proteingehalt: Mit 30g Protein pro Portion, gewonnen aus Whey Protein Konzentrat und Eiweißpulver

# Glutenfrei: Hergestellt mit glutenfreiem Hafermehl

# Niedriger Zuckergehalt: Ein natürlicher Geschmack mit minimalem Zucker, sodass du sie süß oder herzhaft genießen kannst. Das macht sie zu einem perfekten Frühstück oder Snack.

Die Protein Pancakes sind in 400g (5 Portionen) für €12,99 und 880g für €24,99 (11 Portionen) erhältlich.

Die 400g-Packung ist im ausgewählten Einzelhandel verfügbar, während die 880g-Packung ausschließlich auf foodspring.de und Amazon zu kaufen ist.

*Basierend auf einer Prognose für den Zeitraum von 2022 bis 2027.

Quelle: Mordor Intelligence, 2021

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE