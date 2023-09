Riesen-Indoor-Rutsche in der Europa Passage Hamburg Oliver Pocher und Filip Pavlovic bei Rutsch-Battle Spaß zugunsten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Spaß haben, Stars treffen und für eine gute Sache Spenden. In der Europa Passage Hamburg findet am 12. Oktober 2023 auf der gigantischen Indoor- Rutsche ein Promi-Rutsch-Battle statt. Mit dabei sind zahlreiche Prominente wie Entertainer Oliver Pocher und Dschungelkönig Filip Pavlovic. Vor den Augen der Besucher*innen des Einkaufszentrums am Hamburger Jungfernstieg werden die TV-Lieblinge ein Fun-Battle austragen: 13 Meter tief, über 3 Etagen, geht es in einer Plexiglas-Röhre in das Mall-Atrium hinab. Moderiert wird das unterhaltsame Event inklusive Autogramm- & Selfie-Time von Gülcan Kamps.

Einzigartiger Indoor-Spaß

Sechs Wochen lang, vom 02. Oktober bis 15. November 2023, können Hamburger*innen von Montag bis Sonnabend, jeweils von 10 Uhr bis 20:00 Uhr, in der Europa Passage Hamburg kostenfrei rutschen. Wer möchte, kann gleichzeitig etwas Gutes tun und an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung spenden. „Wir laden alle großen wie kleinen Besucher*innen ein, etwas Besonderes in unserem Einkaufszentrum zu erleben und wünschen uns, dass jeder einen kleinen Obolus spendet, um bedürftige Kinder zu unterstützen“, so Jörg Harengerd, Centermanager der Europa Passage.

Riesen-Rutsche im Einkaufszentrum

Die insgesamt 33 m lange Rutschbahn sorgt neben dem Shopping-Vergnügen in den über hundert Geschäften der Europa Passage Hamburg für aufregende Abwechslung. Der Start befindet sich im 2. Obergeschoss in der Nähe des gläsernen Fahrstuhls, welcher über sämtliche Rolltreppen der Mall ebenfalls erreicht werden kann. Die komplett durchsichtige Ummantelung der Röhre ermöglicht den Rutschenden jederzeit einen fantastischen Blick ins Center. Aber auch die Zuschauer*innen genießen so komplette Einblicke ins Innenleben der Indoor-Rutsche. Gerutscht wird in normaler Straßenbekleidung auf einer Vlies-Unterlage, welche sowohl die Garderobe als auch die Rutsche schützt. Bis zu 30 km/h Spitzengeschwindigkeit sind möglich. Ab 8 Jahren oder einer Größe von 1,30 m kann der Spaß beginnen.

Charity-Aktion zugunsten TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Die Spenden der Indoor-Rutsch-Partien kommen der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung zugute. Die Stiftung unterstützt deutschlandweit kleine, innovative Initiativen, die Kindern und Jugendlichen in Not unmittelbar helfen und macht zudem auf Missstände und Themen aufmerksam, die in der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden – um denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Stiftungsarbeit ist die seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter.

Unterstützt wird das Promi-Rutsch-Event von Chandon Garden Spritz

Bild: Filip Pavlovic nimmt am 12. Oktober am Promi-Rutsch-Battle in der Europa Passage Hamburg teil Copyright: Filip Pavlovic

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications