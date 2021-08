Freche Freunde Adventskalender 2021

Karotten in einem Adventskalender für Kinder? Unbedingt – und zwar Karl Karotte! Dass es nicht immer nur Schokolade sein muss, beweist Freche Freunde auch in diesem Jahr mit einem neuen Adventskalender. Der Berliner Kindersnackhersteller möchte nämlich zeigen, dass spaßige Snacks mit jeder Menge Bio-Obst und -Gemüse neben Schokolade, Plätzchen und Co. mindestens genauso weihnachtstauglich sind. Dafür verstecken sich hinter den 24 Türchen die beliebtesten Bio-Knabbereien von Freche Freunde, wie fruchtig-gemüsige Quetschies, gefriergetrocknete Fruchtchips, Fruchtriegel und vieles mehr. Kleine Spiele rund um das Thema Obst und Gemüse sorgen für den besonderen Überraschungseffekt und helfen, eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse zu fördern.

„Wir sind selbst Eltern von drei Kindern und wissen wie `zuckrig´ es in der Adventszeit zugehen kann. Aus diesem Grund wollen wir Familien eine freche Alternative bieten, die auch den Kleinsten viel Spaß bereitet“, sagt Alexander Neumann, Gründer und Geschäftsführer von Freche Freunde.

Der Freche Freunde Adventskalender ist für 29,99 Euro (UVP) ab Mitte September in ausgewählten Supermärkten, Drogerien & online erhältlich. Maße: 375 x 510 x 90 mm

Quelle erdbär GmbH