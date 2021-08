Qinao erweitert Produktpalette um Qinao Passion

Was nach DHDL geschah: Qinao® erweitert Produktpalette um Nahrungsergänzungsmittel zur Libido-Steigerung

Weibliches Team rund um Apothekerin Annette Steiner-Kienzler nutzt Investment der Show und bringt Qinao® PASSION auf den Markt

Viel ist bei Qinao® nach der Ausstrahlung an der erfolgreichen Gründershow “Die Höhle der Löwe” im April 2021 passiert. Annette Steiner-Kienzler und Maximiliane Staiger überzeugten mit pharmazeutischem Know-how und geballter Frauenpower und sicherten sich ein Investment von Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer.

Nun legt Qinao® einen weiteren wichtigen Grundstein für das Wachstum und die Etablierung der Marke auf dem internationalen Nahrungsergänzungsmarkt: Qinao® PASSION, ein natürlicher Lustmacher und abgestimmt auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Geschlechter.

„Qinao® PASSION ist kein Potenzmittel, denn in den wenigsten Fällen handelt es sich bei sexueller Unlust um physische Probleme. Sexdrive und Lust entstehen im Kopf. Fühlen wir uns hier nicht frei, leidet die Libido. Luststeigerung – insbesondere die weibliche – ist Kopfsache. Und genau hier unterstützen unsere Dragees”, so Annette Steiner-Kienzler, die Qinao® PASSION in Deutschland entwickelt hat.

Mit natürlichen Wirkstoffen aus Bockshornklee und Rosenwurz, ergänzt durch Vitamin B6 und Zink und bei MEN durch L-Citrullin, L-Arginin und Selen versucht Qinao® PASSION das Lustempfinden zurück zu bringen.

Kickstart im Einzelhandel nach “Die Höhle der Löwen”

Durch die Zusammenarbeit mit den Löwen Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel konnte das Team von Qinao® die Präsenz der Produkte im Lebensmitteleinzelhandel massiv ausbauen und den Umsatz von Qinao® POWER um über 950 Prozent steigern. “Wir sind stolz auf die bisherige Entwicklung von Qinao® und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und spannende neue Herausforderungen”, sagt Annette Steiner- Kienzler stolz.

Bild: Qinao POWER Gründerfoto_v.l.Annette Steiner-Kienzler,Maximiliane Staiger Credit heikobauer.fotografie

Quelle Startup Communication GmbH