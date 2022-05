freibeik revolutioniert das Fahrradfahren mit seinem freibeik-Sattelgelenk: Das bewegliche Sattelgelenk sorgt für mehr Flexibilität und erweitert den Sichtradius

Mehr Freiheit, mehr Spaß, mehr Sicherheit beim Fahrradfahren – mit dem Sattelgelenk von freibeik! Das innovative Sattelgelenk lässt sich an nahezu jedem Fahrradsattel montieren und ist um 15 Grad in jede Richtung beweglich. So ermöglicht es eine freie Hüftbewegung beim Fahren, erleichtert den Schulterblick und erweitert dadurch den Sichtradius. Das freibeik-Sattelgelenk ist das Plus an Freiheit und Fahrspaß! Gründerin Iris-Sabine Langstädtler ist seit mehr als 30 Jahren in der Fahrradbranche tätig und will mit ihrer Erfindung, dem freibeik-Sattelgelenk, jetzt das Fahrradfahren revolutionieren. Gemeinsam mit ihrer Tochter Carmen konnte sie bei ihrem Pitch in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ überzeugen: Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer schlossen einen gemeinsamen Deal mit dem smarten Mutter-Tochter-Duo ab!

Für ein neues, freies und flexibles Fahrgefühl

Das freibeik-Sattelgelenk passt auf nahezu jeden handelsüblichen Sattel und lässt sich ganz einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Es sitzt zwischen dem Fahrradrahmen und dem Sattel, der dadurch um 15 Grad in jede Richtung beweglich wird. So steigert das freibeik-Sattelgelenk die Beweglichkeit des Beckens beim Fahren – der Sattel geht kontrolliert mit der Körperbewegung mit. Fahrer:innen können den Kopf beim Fahren noch weiter nach hinten wenden, ohne den Hals unangenehm zu verdrehen. Das erleichtert den Schulterblick und erweitert den Sichtradius. freibeik-Sattelgelenk – für ein ganz neues, freies und flexibles Fahrgefühl!

„Bei der Arbeit in unserem Familienbetrieb, einem Fahrradgeschäft in Bremen, kam mir eines Tages die Idee, ein Gelenk unter den Fahrradsattel zu bauen, um das Fahren noch angenehmer zu gestalten. freibeik ist mein Herzensprojekt, das ich gemeinsam mit meiner Familie aufgebaut habe. Die schönste Motivation ist es, die Menschen zu sehen, die unser freibeik-Sattelgelenk ausprobieren, dabei strahlen und glücklich sind!“ Iris-Sabine Langstädtler Gründerin von freibeik

„Was für ein super Mutter-Tochter- Team! Iris und Carmen haben einen starken Auftritt hingelegt. Das freibeik- Sattelgelenk macht aus jedem starren Fahrradsattel einen beweglichen. Das bietet mehr Sicherheit, weil der Schulterblick viel leichter ist, und sorgt auch für ein tolles Fahrgefühl. Ich bin sehr glücklich, dass die Gründerinnen sich für Carsten und mich entschieden haben! Auf den freibeik Sattel, fertig, los…“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe Produktvorstand The Social Chain AG

„Iris-Sabine hat mit ihrer Tochter Carmen einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Sie ist eine großartige Gründerin mit Erfindergeist und einem tollen Produkt, das ab sofort auf jedes Fahrrad gehört!“ Carsten Maschmeyer Investor und Geschäftsführer der Maschmeyer Group

Das freibeik-Sattelgelenk ist unter www.freibeik.com aktuell für 69,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

Das freibeik-Sattelgelenk ist zulässig für ein Systemgewicht bis zu 100 Kilogramm. Das bedeutet, dass das Fahrrad, mögliches Gepäck, Anhänger sowie das Körpergewicht der Fahrer:in zusammengerechnet 100 Kilogramm nicht überschreiten dürfen. Eine Variante für ein Systemgewicht bis 150 Kilogramm soll im Spätsommer 2022 folgen.

Fotocredits: RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmengruppe