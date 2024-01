Genusshotel Der Weinmesser: Reif für den Frühling, für Genuss und Sonne?

Das Hotel „Der Weinmesser“ in Schenna ist ein Hotel mit Genussgarantie. Früh gibt sich hier der Winter geschlagen und macht Platz für blühende Obstwiesen, viel Sonne und faszinierende Outdoor-Aktivitäten. Die Flower- und Genussfestivals im Meraner Land entführen in die Welt der Frühlingsgefühle. „Der Weinmesser“ würzt mit seinem ausgeprägten Sinn für Wohlgefühl die Frühlingstage kräftig mit Lebensfreude und Leichtigkeit.

Oberhalb von Meran gelegen, widmet sich das Hotel „Der Weinmesser“ den schönen Dingen des Lebens: Wine, Food und Design stehen hier im Mittelpunkt. Feinschmecker haben den Weinmesser längst zu einem „Must see“ ernannt. Falstaff bewertet das Hotel als eines der „5 leckersten Kulinarikhotels in Südtirol“. Hotelchef Christian Kohlgruber selbst ist der Küchenchef im Weinmesser. Mit viel Sorgfalt wählt er die besten regionalen Produkte aus, um sie in seiner Küche mit seinem Team zu raffinierten Gerichten zu veredeln. Herrliche Frühlingsküche, begleitet von den passenden Weinen, lässt Genießer ganz nach ihrem Geschmack in die warme Jahreszeit starten.

Was wäre ein Urlaub in Südtirol ohne gute Weine? Im „Der Weinmesser“ treffen Weinliebhaber auf eine besondere Passion für den niveauvollen Weingenuss und große Weinkompetenz. Die persönlichen Kontakte, welche die beiden Gastgeber und Sommeliers Doris und Christian Kohlgruber zu Winzern pflegen, machen die beliebten Weinbergbegehungen zum ganzheitlichen Sinneserlebnis. Selbst Teil der Weinkultur zu werden, die Faszination für den edlen Rebensaft spüren und besondere Insider-Tipps erfahren – das macht „Der Weinmesser“ möglich. Bei einem feinen Dinner edle Südtiroler Tropfen verkosten, wird hier zu einem Erlebnis der Extraklasse.

Das besonders günstige Klima im Meraner Land kommt nicht nur den Weinreben zugute. Die Outdoor-Saison beginnt früh in Schenna, und das Meraner Land gilt mit Recht als eine der schönsten Destinationen, um den Frühling zu begrüßen. Der Weinmesser ist umgeben von einem weitläufigen Wandergebiet. Die Weinberge im Tal laden schon im März zum Wandern ein. Sobald sich der Schnee zurückzieht, erobern die Bergsteiger die Gipfel im Hochgebirge. Neben passionierten Wanderern sind auch die Biker, Nordic-Walker, Reiter und Golfer in ihrem Element. Tandem- und Gleitschirmflieger genießen ihre Flüge über den Naturpark Texelgruppe. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit können alle Gäste des Hotel Der Weinmesser ab 2024 mit der Mobilcard Schenna GuestPass in ganz Südtirol alle öffentlichen Verkehrsmittel und einen Großteil der Aufstiegsanlagen kostenlos nutzen.

Sich von der Aufbruchstimmung des Frühlings inspirieren lassen – dafür ist das traumhafte VineaSpa im Der Weinmesser ein idealer Platz. Hier tanken Hotelgäste Kraft und Energie beim Ruhen, Schwimmen und Saunieren. Der schöne, große Garten mit Salzwasserpool ist wieder bereit für entspannte Stunden unter der Sonne. Das Beautyteam widmet sich in seinen Behandlungen mit viel Gespür den persönlichen Wünschen der Gäste. Mit der Vinotherapie bietet der Weinmesser ein besonderes Highlight. Die in Traubenkernen, Schalen, Saft und Trestern enthaltenen Wirkstoffe werden genutzt, um Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden mit Bädern, Peelings, Packungen und Massagen zu fördern. Ein Training im Panorama-Fitnessraum rundet Auszeiten im Weinmesser sportlich ab. Abends wird zur Private Wine Sauna Night die Außensauna im Garten angeheizt. Zwei, die unter sich bleiben wollen, lieben das herrlich ungestörte Sauna-Erlebnis, mit dabei eine Flasche Südtiroler Sekt, Früchte und Pralinen.

Eine Auszeit im Der Weinmesser beflügelt. Im stilvollen Ambiente zieht sich das Wein-Erleben durch die Wohlfühloasen wie ein roter Faden. Abwechslungsreiche kulinarische Abenteuer und Verwöhnprogramme bereichern die freien Tage im mediterran-alpinen Flair des Meraner Landes. Meran, Bozen und Trient locken die „Stadtbummler“ an. Unternehmungslustige erleben vom Der Weinmesser aus Verona oder den Gardasee. Was Körper und Seele guttut, hat im Weinmesser seinen Platz.

Bild Genusshotel Der Weinmesser

Quelle © mk Salzburg