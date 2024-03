German Entrepreneurship wird zu Start2 Group

Die neue Dachmarke spiegelt die Entwicklung zum globalen Player im internationalen Innovations- und Startupbereich wider.

Der neue Name Start2 Group reflektiert das internationale Wachstum und die Positionierung als globaler Partner für Startups, Unternehmen, Investoren, Universitäten, sowie den öffentlichen Sektor. Die Unternehmensgruppe ermöglicht mit ihren Standorten in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien direkten Zugang zu den Schlüsselmärkten im Innovationsbereich in insgesamt 18 Ländern.

Matthias Notz, CEO Global: „Unsere Transformation zur Start2 Group war die konsequente Weiterentwicklung unserer Marke: Wir agieren auf vier Kontinenten, um Innovation

über Landesgrenzen hinweg zu fördern und interkulturelle Hürden zu überwinden. Ich bin sehr stolz auf diese Entwicklung, denn mit Start2 bieten wir eine Plattform, die alle entscheidenden Meilensteine in der Entwicklung und dem Wachstum von Startups abdeckt:

von der Idee bis hin zur globalen Skalierung. ”

Seit der Gründung als German Entrepreneurship im Jahr 2008 engagiert sich das Unternehmen für Startups und Corporates. Durch die dynamische Expansion in die USA und Asien wuchsen

die Aktivitäten schnell über das lokale Ökosystem hinaus: Seit 2012 betreibt Start2 den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) finanzierten German Accelerator. Das Programm nimmt laut CB Insights den zweiten Platz unter den weltweit erfolgreichsten

öffentlich geförderten Startup-Acceleratoren ein und unterstützt deutsche Startups bei der Erschließung neuer Märkte.

2016 erweiterte Start2 seinen Wirkungsbereich und bietet seitdem erfolgreiche Intrapreneurship-Initiativen für Corporates an: Über 80 DAX-gelistete Unternehmen und multinationale

Firmen profitierten bereits von den mehr als 500 Innovationsprojekten und individuellen Corporate Acceleratoren. Im Jahr 2018 folgten in Singapur Programme zur Internationalisierung von Startups aus dem asiatischen Raum und 2021 begann mit Scale-up.NRW das

Skalierungsprogramm für Startups aus Nordrhein-Westfalen. Ende 2023 eröffnete Start2 ein Büro in Buenos Aires und startete ein erstes Programm in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

„Die strategische Expansion der letzten Jahre zeigt unseren Erfolg, Innovation global voranzubringen. Die Eröffnung weiterer Büros in Schlüsselregionen wie

den USA und

Lateinamerika ist ein entscheidender Schritt, um Startups direkten Zugang zu neuen Märkten und den wichtigsten Innovationszentren zu ermöglichen”, so Annika Pierson, CEO The Americas, Start2 Group, Inc.

Mit internationalen Programmen stärkt Start2 die zentrale Rolle der Startups für die Wirtschaft als ein Grundpfeiler für technologischen und industriellen Fortschritt. Start2

begleitete unter anderem deutsche Unicorns wie Flix, Celonis und Forto bei der Skalierung und Internationalisierung. Heute gelten diese als deutsche Erfolgsgeschichten. Mit Hilfe des Netzwerks bestehend aus Alumni, Expert*Innen, Investor*Innen und über 1.000

Mentor*Innen hat Start2 bereits über 1.600 Startups zum Erfolg begleitet und sie auf nachhaltigen Wachstumskurs gebracht.

Claus Karthe, CEO Asia, Start2 Group Pte Ltd: „Ich freue ich mich sehr darauf, unsere Initiativen in all diesen dynamischen Regionen weiter auszubauen und in Zusammenarbeit mit

unseren Partnern in Amerika, Europa sowie weltweit gemeinsam in diese aufregende neue Ära zu treten.”

Bild:PM German Entrepreneurship wird zu Start2 Group

Quelle:Start2 Group GmbH