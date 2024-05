Alpenrose – Familux Resort: Neue Highlights für Familien

„Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ & spannende Kulinarik-Projekte mit Mike Süsser

Es kommt Bewegung in die Kids Clubs

„Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ (BDS) heißt es ab Frühjahr 2024 in den Kids Clubs von FAMILUX. Das wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Bildungs- und Bewegungsprogramm, das Ex-Spitzensportler Felix Neureuther gemeinsam mit der TU München entwickelt hat, wird in das Kinderprogramm aufgenommen. BDS ist ein in dieser Form einmaliges Trainings- und Aktionsangebot. Es umfasst spielerische Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren. Felix Neureuther dazu: „Wir fördern die motorischen und die kognitiven Fähigkeiten der Kinder und tragen damit nicht nur zu ihrer physischen Gesundheit, sondern auch maßgeblich zur mentalen Ausgeglichenheit, und kognitiven Leistungsfähigkeit bei.“ Die FAMILUX Kids Coaches werden genau geschult und verfügen mit „Beweg dich schlau!“ über neue Tools, die Bewegung und Spaß in die Kids Clubs bringen.

Mike Süsser – Food Trendscout für FAMILUX

In Sachen Kulinarik hält kein geringerer als der bekannte TV-Koch und Trend-Experte Mike Süsser für FAMILUX die Augen offen. Auf Food Trend-Touren in angesagte Gourmet-Metropolen und auf Messen spürt Mike Süsser mit den FAMILUX Köchen Kulinarik-Trends auf. Gemeinsam planen die Profis neue Projekte, erarbeiten sie interessante Akzente für die Gourmetgerichte von FAMILUX und finden heraus, was sich große und kleine Feinschmecker wünschen. Mit Mike Süsser konnte FAMILUX einen Koch und Kenner der Gastro-Szene gewinnen, der mit hervorragenden Experten vernetzt ist. Viele Jahre perfektionierte Mike Süsser sein Können in der Fünf-Sterne-Hotellerie und in Gault-Millau-prämierten Restaurants, ehe er seine Karriere als Fernsehkoch startete. Die Gäste von FAMILUX dürfen sich auf einzigartige Kulinarik-Projekte freuen.

Familiensommer in den Tiroler Bergen

So stellen sich Familien den Sommer vor: Raus an die frische Luft, bewegen und spielen, forschen und entdecken: Rund um das Alpenrose – Familux Resort erholen sich Eltern und Kinder in der Natur. Wenn die Kleinen schon am Morgen gutgelaunt ihre Wanderschuhe schnüren, dann wissen sie, das wird ein spannender Tag. Zur Bergbahn ins Wandergebiet sind es nur wenige Meter. Ein Picknick an einem Bergsee oder eine Wanderung durch schattenspendende Wälder, eine Einkehr auf einer Alm, Tiere und Pflanzen entdecken, all das bleibt kleinen Wanderern in bester Erinnerung. Die Mountainbiker schließen sich am besten einer geführten Mountainbiketour an. So entgeht ihnen kein Höhepunkt der radfreundlichen Region. Wer den Kick sucht, probiert sich beim Klettern, Canyoning oder Bungee-Jumping. Die Golfer genießen am 9-Loch-Platz in der Nähe des Resorts ihr Spiel oder trainieren in der hoteleigenen Golfschule. Yoga, Pilates, TRX, Rückenfit, geführte Wanderungen, Segwaytouren – Eltern und Kinder sind in der Alpenrose eingeladen, ihre aktive Seite auszuleben.

Familux ist die weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern. Das beliebte Alpenrose – Familux Resort begeistert mit einer Menge an exklusiven Highlights. Eine überaus großzügige Wasserwelt, ein toller Kinder-Schwimmbereich, ein schöner Baby- und Kinderclub, ein Virtual-Reality-Room und ein Video-Soccer-Raum, komfortable Familiensuiten und ein modernes Fitnesscenter sind nur einige davon. Kinder und Teenies finden riesige In- und Outdoor-Spielbereiche und ein Programm mit viel, viel Action. 25 bestens ausgebildete Kids Coaches kümmern sich mit Freude jeden Tag der Woche von morgens bis abends um die Kinder. Babys werden bereits ab dem 7. Lebenstag liebevoll umsorgt. Das schafft Freiraum für die Eltern. Im Adults-Only Feel Good Spa by Familux – mit Treatments für die Zeit zu zweit – erfahren sie Ruhe und pures Wohlbefinden. Internationale Gourmetküche und erlesene Weine gehören im Alpenrose – Familux Resort zu jedem Urlaubstag.

Familux Familienfrühling (06.04.–17.05.24)

Leistungen: 5 Nächte in der Familiensuite, Welcome Drink, geführte Familienwanderungen, 1 Flasche Sekt auf der Familiensuite, Familux Adults Erlebnis: Gourmet-Verwöhnküche, ausgedehnte Wellnesslandschaft mit Saunen und Erholungsoasen, Signature Treatments im Familux Feel Good Spa, abwechslungsreiches Sportprogramm, Familux Kids Erlebnis: erfahrene Kinderbetreuung für alle Altersgruppen, Indoor- & Outdoorpools mit Reifen-Wasserrutsche, riesige Außen-Spielanlage, abwechslungsreiches Kinderprogramm, zugeschnitten auf alle Altersgruppen – Preis p. P.: ab 804 Euro

Hello Summer (29.06.–13.07.24)

Leistungen: 5 Nächte in der Familiensuite, Welcome Drink, geführte Familienwanderungen, Abenteuer-Kinderprogramm, Familux Adults Erlebnis: Gourmet-Verwöhnküche, ausgedehnte Wellnesslandschaft mit Saunen und Erholungsoasen, Signature Treatments im Familux Feel Good Spa, abwechslungsreiches Sportprogramm, Familux Kids Erlebnis: erfahrene Kinder- und Teeniebetreuung, Indoor- & Outdoorpools mit Reifen-Wasserrutsche, zahlreiche Outdoor-Abenteuerprogramme, abwechslungsreiches Sportprogramm und 24 h Fitness ab 16 Jahren – Preis p. P.: ab 999 Euro

Alpenrose – Familux Resort

Mayer Ernst & Andrea HotelbetriebsgmbH

Danielstrasse 3

6631 Lermoos

Tel.: +43/(0)5673/2424

info@hotelalpenrose.at

http://www.hotelalpenrose.at

Bild Alpenrose – Familux Resort

Quelle mk Salzburg