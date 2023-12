Gerstensaft für den Gaumen und die Haut

Doppelter Genuss im neuen BierBath in Maryland

In Sykesville, Maryland, lässt sich ab sofort ein entspannendes Bierbad in der neuen Taverne BierBath genießen. Das Konzept der einzigartigen Location vereint Erholung auf Spa-Ebene mit dem Genuss des Biertrinkens und spricht damit Wellnessfans wie Bierliebhaber gleichermaßen an. Die Taverne, die industrielles Design mit skandinavischen Elementen paart, bietet gegen den Durst verschiedenste Craftbier-Sorten, die man auch während eines mit Bier und Hopfen versetzten Wellnessbades kosten kann.

Gäste, die sich für dieses Rundum-Angebot entscheiden, sitzen dabei im sogenannten „Beer Bath“, einer gefüllten Badewanne im Stil eines Bierfasses. Während das wohltemperierte Gebräu in der Wanne für Entspannung sorgt, können sie gleichzeitig die verschiedenen Biersorten der hauseigenen Brauerei probieren. „Stellen Sie sich vor, Sie trinken gerade ein sorgfältig gebrautes Bier, während Sie ein luxuriöses Bad genießen, welches mit der Essenz Ihres Getränks versetzt ist“, beschreibt Greg Baran, Co-Gründer von BierBath, dieses Erlebnis.

Digitaler Reisepass für Bier

Besucher, welche die Taverne des BierBath lieber trockenen Fußes entdecken wollen, können sich dem „Flight Club“ anschließen. Hierbei handelt es sich um eine Art Bier-Reisepass, in der Lieblingsbiersorten digital per App erfasst und bewertet werden können. Speziell Wiederholer sehen so zu jederzeit, welche Biersorten ihrem Geschmack entsprechen oder welche noch nicht gekostet wurden. Damit verbindet das BierBath alte Traditionen des Brauens, Biertrinkens und Badens mit technischem Zeitgeist in Form einer App.

Weitere Informationen gibt es unter www.bierbath.com.

Der Bundesstaat Maryland gehört mit Virginia und der US-amerikanischen Hauptstadt Washington, DC, zur Capital Region USA – mehr Informationen gibt es unter www.capitalregionusa.de oder auf Facebook.

Bild Copyright BierBath

Quelle Claasen Communication GmbH