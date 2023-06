Gewinner:innen der Investor Days Thüringen 2023 stehen fest

Von BioTech über VR- und Automatisierungslösungen bis hin zu Greentech – am heutigen Pitch Day der Investor Days Thüringen wurden 32 Zukunftstechnologien von Startups in Erfurt vorgestellt. Die überzeugendsten fünf Startup-Projekte wurden mit Preisen ausgezeichnet. Darüber hinaus konnten die Gründer:innen zahlreiche Gespräche mit Investor: innen führen und ihre Netzwerke erweitern.

Als eine der größten Startup-Veranstaltungen Deutschlands bringen die Investor Days Thüringen jährlich Akteur:innen des Innovationsökosystems, Startups, Wachstumsunternehmen, Investor:innen und Industrie zusammen, um Innovationen voranzutreiben.

Am 14. Juni 2023 eröffneten Olga Röder und Andreas Sonnefeld von der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) die 8. Auflage der Veranstaltung im Steigerwaldstadion in Erfurt und führten die Gäste durch den Tag. Anschließend wurden die Anwesenden von Christiane Kilian, Vorständin der STIFT, und Kevin Reeder, Geschäftsführer der bm|t beteiligungsmanagement thüringen gmbh, zur gemeinsamen Veranstaltung begrüßt. Daraufhin richtete sich Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee mit einem Grußwort an das Publikum.

„Gründerinnen und Gründer aus Thüringen sind im jährlichen Ranking der deutschen TOP-50-Start- ups regelmäßig vertreten“, verwies der Minister auf die Erfolge des Freistaats als Gründerland. So haben es seit 2017 insgesamt elf Start-ups aus dem Freistaat in diese Spitzengruppe geschafft. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass das Land ein breites Förder- und Finanzierungsinstrumentarium für Existenzgründungen und Start-ups anbiete: „Thüringen verfügt über beste Rahmenbedingungen, um gute Geschäftsideen schnell zur Marktfähigkeit zu bringen“, sagte Tiefensee. Er verwies dabei insbesondere auf die bm-t als Beteiligungsgesellschaft des Landes, die nach einer Analyse von startupdetector.de mit zu den aktivsten öffentlichen Kapitalgebern für Gründer in Deutschland zähle. Daneben sei mit den „Investor Days Thüringen“ ein inzwischen auch international erfolgreiches Präsentationsformat entstanden, über das Gründerinnen und Gründer schnell und effektiv Risikokapital für ihre Unternehmen einwerben könnten.

Auch in diesem Jahr zogen die Investor Days Thüringen großes Interesse auf sich. Rund 70 Pitch- Bewerbungen aus ganz Deutschland, Belgien, Österreich, Dänemark und der Schweiz sind dieses Jahr eingegangen. Aus den Bewerbungen wurden schließlich 20 Startups ausgewählt, die am heutigen Pitch Day ihre Innovationen auf der großen Bühne präsentieren durften. Dabei war das Spektrum an Themen und Branchen wie gewohnt breit: MedTech, BioTech, GreenTech, Sicherheits- und Automatisierungstechnik, Virtual Reality, SpaceTech, KI-Lösungen und vieles mehr. Unter den Pitchern präsentierten sich auch fünf erfolgversprechende Startups aus dem Thuringian Regional Innovation Program (TRIP). Als Accelerator-Programm des Freistaats bringt TRIP jedes Jahr seine Teilnehmenden mit voller Geschwindigkeit zur Investment Readyness und schafft eine fundierte Basis für den Markteintritt.

Die Pitches wurden in zwei Blöcken abgehalten. Dazwischen bot die Veranstaltung viel Raum für Erfahrungsaustausch, Inspiration und Netzwerken. Außerdem konnten die Gäste und Investor:innen in der angrenzenden Innovationsarena die 20 Pitchprojekte sowie 12 weitere Startup-Innovationen an deren Ständen entdecken und sich mit den Gründer:innen austauschen.

Darüber hinaus gab es spannende Impulse rund um das Thema Smart Manufacturing sowie Mut zur Innovation und den Startup Spirit in Israel. Im Anschluss erzählte Martha Wenzel, Mitgründerin der E-Terry GmbH, von der Geschichte ihres Startups nach dem Pitch auf der Bühne der Investor Days Thüringen 2020 und welchen Weg E-Terry heute geht, um nachhaltig an der Erfolgsgeschichte des Unternehmens zu arbeiten.

Applaus für die Pitch-Gewinner:innen!

Die Verleihung der Pitch Awards stellte ein Highlight der Veranstaltung dar. Zur Würdigung der überzeugendsten Pitches wählten die Jury aus Investor:innen sowie das Publikum in einer Live- Abstimmung insgesamt 5 Gewinner:innen aus. Herzliche Glückwünsche gehen an:

Preis der STIFT & bm|t: Xsight Optics GmbH

Geldpreis: € 3.000

Preis von EY: openUC2 GmbH

Sachpreis: € 2.000 Beratungsleistungen

Preis der LeoBlu Patentanwälte: plasmotion GmbH

Sachpreis: € 2.500 Beratungsleistungen

Preis der GRÜNDELPARTNER Rechtsberatung: Valoon

Sachpreis: € 1.500 Beratungsleistungen

Publikumspreis der Apropro Haarbeck: FreeMOM

Sachpreis: € 1.500 Beratungsleistungen

Der zweite Eventtag im Egapark in Erfurt steht ganz im Zeichen des Austausches zwischen Investor:innen und Thüringer Wachstumsunternehmen. Unter dem Motto „Invest beyond the crowd“ präsentieren sich 19 ausgewählte Wachstumsunternehmen einer exklusiven Runde aus Investor:innen. Die Pitches der Unternehmen bieten die Grundlage für einen spannenden Austausch über zukunftsweisende Technologien und erlauben es den Investor:innen, ihre Investmentchancen zu nutzen. Der Tag ermöglicht zudem ausreichend Freiraum zum Netzwerken.

Bild:Copyright: Thomas Müller

Quelle Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT)