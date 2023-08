Glamping in der Bayerischen Toskana

Der Sommerurlaub steht vor der Tür. Unbeschwert und frei sein, in den See springen, lange Sommernächte draußen erleben. Beste Aussichten auf Entspannung für die ganze Familie bietet das Vital CAMP Bayerbach. Ob Komfort- oder Nature Camping, Zelten, Appartement oder eines der neuen Chalets, hier genießt man Natur pur mit viel Komfort.

Und zwar bei einem der Besten der Besten. Denn das beeindruckende Resort wurde mit den renommiertesten Preisen der Branche ausgezeichnet – darunter der camping.info Award 2023. Dieser bescheinigt dem Vital CAMP Bayerbach „Ausgezeichnete Ruhe“ und das „Beste Preis-Leistungs-Verhältnis“ im Vergleich von 23.000 Plätzen in ganz Europa. Zudem gingen sensationelle fünf Campsite Awards in den vergangenen Monaten an das hervorragende Freizeitresort in Bayern.

Top aktuell: camping.info listet das Vital CAMP Bayerbach als einen der beliebtesten und best-bewerteten Glaming-Plätze in Europa. camping.info mit Sitz in Berlin ist mit über 23.000 gelisteten Campingplätzen in 44 Ländern und jährlich rund 110 Millionen Seitenaufrufen die meistbesuchte Camping-Plattform im deutschsprachigen Raum.

Kinderferienprogramm 2023

Das wird ein Sommer voll Spaß für die ganze Familie. Für die kleinen Wasserratten: Von 31. Juli bis 04. August und von 07. bis 11. August finden im Vital CAMP Bayerbach Schwimmkurse statt. Trainer Martin ist für Anfänger und Fortgeschrittene da und lernt den Kids in kleinen Gruppen und in unbeschwerter Atmosphäre das Schwimmen. Für die kreativen Gäste gibt es am 28. Juli, sowie am 07./10./16./21./24. August den Kreativworkshop „Malen“. Mitmachen, ausprobieren und dem Talent freien Lauf lassen, das ist die Devise.

Oder lieber ein Ferientag auf dem Fußballplatz? Dann sind die Fußball Camps jeden Samstag in den bayerischen Sommerferien genau richtig. Und das Highlight: Das große FußballCAMP Kids-Turnier vom 11. bis 13. August. Wer gerne in der Natur unterwegs ist, wird die Kräuterwanderungen am 01. August und 04. September lieben. Ebenso wie den Workshop „Heilsalbe“ am 03. August und 06. September. Am 05. August und 08. September werden Blüten-Windlichter aus selbst gesammelten Blüten, Blättern und Gräsern gestaltet.

Natur-Baden und Spaß-Haben

Ein absolutes Highlight sind die drei herrlichen Naturbadeseen auf dem Gelände des CAMPS. An heißen Sommertagen unter einem Baum die Seele baumeln lassen. Sich auf den weitläufigen Wiesen niederlassen. Der lange Holzsteg lädt zum Sonnenbaden am Wasser ein. Auf den Bade-Plateaus plantschen die Kinder nach Herzenslust. Klettern, schaukeln oder buddeln?

Die neue Outdoor-Spiellandschaft „Kids CAMP“ auf der naturbelassenen Wiese gleich neben den drei Badeseen gelegen, bietet den kleinen Abenteurern jede Menge Freiraum und viel Platz zum Austoben. Familien können sich auf viel Spaß am Bolzplatz und am Beachvolleyballfeld freuen. Ponyreiten, Hip Hop für alle (03./09./14./17./23./29.08.), Zumba® Fitness (03./09./14./17./23./29.08.) und vieles mehr – das volle Rundum-Sorglos-Paket während der Sommerferien sorgt für bleibende Urlaubserinnerungen bei allen. Vom Vital CAMP Bayerbach geht es hinaus zum Wandern und Radeln, zum Angeln, zum Golfen oder zu einer Tennispartie.

Camping auf höchstem Niveau

Das weitläufige Nature Camp des Vital CAMP Bayerbach ist den Zelten vorbehalten. Im Panorama Camp stehen 310 Komfortstellplätze mit weitem Blick in das schöne Rottaler Hügelland zur Verfügung. Und das Vital CAMP Bayerbach ist noch viel mehr als ein „Campingplatz“. Die komfortablen Mobilheime des Resorts bieten auf rund 35 Quadratmetern alle Annehmlichkeiten einer gehobenen Hotel-Suite. Sie sind besonders für Outdoor-Fans und Familien geeignet, die einen entspannten Rückzugsort mitten in der Natur suchen und gleichzeitig den Luxus eines renommierten Designhotels genießen wollen. Der neueste Wohntraum sind die Chalets.

Die modern eingerichteten und ausgestatteten Häuser versprechen ein ganz eigenes und luxuriöses Urlaubsgefühl und jede Menge Platz – für die Zeit mit Freunden, der Familie und zum Entspannen. Nichts, das es im Vital CAMP Bayerbach nicht gibt: Angefangen vom großen Frühstücksbuffet im Huckenhamer Stadl über gutbürgerlich-bayerische Spezialitäten, Pizzen und Leckerbissen aus der hauseigenen Metzgerei bis hin zum Kiosk für den täglichen Bedarf.

Für Wellnessluxus sorgt im Vital CAMP Bayerbach das Thermalhallenbad. In der Saunawelt, bei Beauty und Physiotherapie lassen sich CAMP-Gäste von Kopf bis Fuß verwöhnen. Körper und Geist regenerieren – ob in der neuen Außensauna mit Panoramaverglasung, in der Bio-Sauna, der finnischen Sauna, im Tepidarium oder im Rasulbad. Von Montag bis Freitag bringt ein wetterunabhängiges Fit- & Vitalprogramm mit professionellen Trainern Bewegung in den Urlaub. Wellness und Sport sind im Preis für alle Übernachtungsgäste inbegriffen.

Bild: Copyright: Florian Weichselbaumer Vital Camp Bayerbach

Quelle mk Salzburg