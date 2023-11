Grand Hotel Brioni Pula zum besten Hotel in Kroatien erklärt

Das Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel, wurde bei den prestigeträchtigen Kroatischen Tourismus Tagen 2023 zum besten Hotel in Kroatien erklärt!

In diesem Rahmen werden jährlich die Kroatischen Tourismus Awards verliehen, die gemeinsam vom Ministerium für Tourismus und Sport, dem Kroatischen Tourismusverband und der Kroatischen Wirtschaftskammer organisiert werden. Hierbei werden herausragende Hotels honoriert, die ein einzigartiges Aufenthaltserlebnis bieten. Der Fokus der Auszeichnung in der Kategorie „Hotel des Jahres“ liegt auf der Einzigartigkeit des Erlebnisses und der Atmosphäre im Hotel. Außerdem werden Investitionen in Infrastruktur und Personal, die Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsstrategien, gesellschaftliches Engagement und Beiträge zur Entwicklung des Reiseziels bewertet.

Seit der Wiedereröffnung im Mai 2022 wartet das Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel, mit 227 stilvollen und luxuriösen Zimmer auf, mit denen es nahtlos an die glorreiche Vergangenheit angeknüpft hat und zum besten Hotel seiner Klasse in Pula und jetzt in ganz Kroatien wurde. Neben den herausragenden Zimmern bietet das Hotel mehrere Restaurants und Bars, ein Wellnesscenter, einen Innenpool und den Infinity-Außenpool, der über die Klippe aufs Meer ragt, ein Fitnesscenter mit modernen Technogym-Equipment und einen neu gestalteten Strand. Das Hotel verfügt auch über mehrere modulare Räume für Tagungen und Veranstaltungen mit Video- und Audioausstattung, die in einen großen Konferenzraum mit einer Kapazität von 200 Gästen umgewandelt werden können.

„50 Jahre nach seiner Eröffnung, erlangte das Grand Hotel Brioni seinen legendären Status zurück. Mit der Renovierung wurde es für die Kosmopoliten des 21. Jahrhunderts angepasst. Es bietet Luxus umgeben von wunderschöner Natur und einem unübertroffen Blick auf das offene Meer und die Brijuni-Inseln. Wir haben erlebnisreiche und erfolgreiche 18 Monate hinter uns und freuen uns, dass unser Haus sich in so kurzer Zeit zum Hotspot von Hedonisten, Travelern und Luxus-Reisenden aus der ganzen Welt etabliert hat und jetzt sogar mit dem Kroatischen Tourismus Award für das beste Hotel in Kroatien ausgezeichnet wurde,“ sagt Manuela Kraljević, Mitglied der Geschäftsführung und Direktor für Marketing und Vertrieb der Arena Hospitality Group.

Das ikonische Hotel steht auf einer wunderschönen, dem Stadtzentrum vorgelagerten Halbinsel, es thront dort auf einer Klippe über dem Meer und sieht aus, als wäre es als Kulisse für einen James Bond-Film gebaut worden. Kein Wunder also, dass es in den 1970er Jahren eine der bekanntesten Touristenattraktionen im ehemaligen Jugoslawien und der Sehnsuchtsort einer ganzen Generation war. Unzählige Musiker wie Abba, Boney M, Falco, Filmstars sowie Politiker suchten und fanden hier Zuflucht und feierten rauschende Feste. So verwundert es nicht, dass auch der internationale Jet Set und die Entertainment-Branche das neue Grand Hotel Brioni Pula für sich entdeckt haben.

Im Übrigen ist das Grand Hotel Brioni, A Radisson Collection Hotel nun auch ganzjährig geöffnet und bietet an 365 Tagen die Möglichkeit für hochwertige Erholung und Entspannung. Eine große Auswahl an Spa- und Gastronomie-Angeboten ermöglichen jedem Gast ein transformatives Erlebnis aus Wellness, Entspannung und gastronomischen Entdeckungen auch außerhalb der Saison. Zum Jahreswechsel ist außerdem eine große Silvesterparty mit traumhaften Blick über das Meer geplant.

Fotocredit: Arena Hospitality Group

Quelle Berlinièros PR

(A division of Berlinieros GmbH)