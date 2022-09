Schokoladen-Start-up nucao stellt sich strategisch neu auf

Großer Aufschlag für mehr Impact im Schokoladenregal – Das purpose-driven Start-up nucao aus Leipzig positioniert sich unter dem Markenclaim „the good choc“ neu: Gleich 20 neue Schokoladenprodukte mit unvergleichlichem Geschmacksprofil und ein klar differenzierter Markenauftritt läuten die strategische Neuausrichtung ein und verdeutlichen den zukünftigen Fokus unter der Dachmarke nucao. Mit dem breiten Sortiment wächst das Gründer-Trio Christian Fenner, Mathias Tholey und Thomas Stoffels über den einstigen funktionalen Schokoriegel hinaus, um den Schokoladenmarkt nachhaltig umzukrempeln.

So schmeckt die Zukunft, von der immer alle reden

Mit sieben neuen nucao Riegeln, sechs Tafelschokoladen, zwei Sorten schokolierter Früchte, drei Sorten mit Schokolade ummantelter Nüsse und zwei verschiedenen gefüllten Pralinen bietet das Schokoladen-Start-up eine große Auswahl an Produkten für jede Gelegenheit – zum Naschen auf der Couch, als Knabber-Snack für unterwegs, zum Verschenken oder Teilen. Alle Produkte sind vegan, bio, mit fairem Kakao aus Peru und umweltfreundlich verpackt in heimkompostierbarer Zellulose oder Papier. Zusätzlich investiert jedes verkaufte Produkt in eine grünere Welt: Satte 3 % spendet das Unternehmen in anerkannte Aufforstungsprojekte mit Eden Reforestation Projects für das große Ziel, 1 Mrd. Bäume zu pflanzen. Damit setzt nucao die Messlatte für kompromisslos gute Schokolade im Supermarktregal hoch.

The good choc – neuer Markenauftritt bricht mit Klischees

Die Transformation von nucao spiegelt sich auch in einem neuen, ganzheitlichen Markenauftritt wider, der in enger Zusammenarbeit mit dem Branding Studio LIT entworfen und umgesetzt wurde. Das Ergebnis ist ein cooler und moderner Auftritt, der mit den typischen Klischees rund um Nachhaltigkeit bricht, ohne dabei im gefälligen Mainstream unterzugehen. Mit ihren Werten setzt die Marke nucao einen neuen Standard im Schokoladenregal. Durch eine einzigartige Farbpalette, expressive Formsprache und unverblümte Kommunikation macht die Marke auch Spaß und verbreitet jede Menge Optimismus – die beste Mischung, um Wandel anzustoßen. Nucao ist „the good choc“ – nicht nur, weil sie auf Fairtrade-Kakao setzt, vegan und nachhaltig ist und damit alle positiven Eigenschaften vereint, die in der heutigen Zeit selbstverständlich sein sollten, sondern auch, weil sie einfach unverschämt gut schmeckt.

Mathias Tholey, Mitgründer nucao: „Unser Portfolio funktioniert im Biomarkt super. Doch um unser großes Ziel – 1 Mrd. Bäume zu pflanzen – zu erreichen, müssen wir mehr Menschen begeistern. Mit den veränderten Rezepturen und sehr cremigem Geschmacksprofil sprengen wir unsere Ketten und überzeugen auch hart gesottene Schokofans – für maximalen positiven Impact auf den Planeten.“

Christian Fenner, Mitgründer nucao: „Mit der Markenschärfung unter nucao haben wir einen großen Hebel in der Hand: Wir wollen Spaß und Genuss nutzen, um Nachhaltigkeit in den Alltag der Menschen zu bringen. Leckere Schokolade, klare Werte und eine gehörige Portion Lebensfreude – so inspirieren wir als Marke Konsument:innen zu einem bewussteren Lebensstil.“

Thomas Stoffels, Mitgründer nucao: „Die Deutschen essen pro Kopf knapp 10 Kilogramm Schokolade im Jahr. Unser Hunger auf Schokolade hat aber fatale Folgen für Menschen, Umwelt und Planeten. Durch die Neuausrichtung haben wir ein klares Ziel: Mit Schokolade, die für alle gut ist, mehr positiven Impact in der Welt zu erzielen. Kurzfristig Profit zu machen auf Kosten anderer ist nicht unser Ding. Ganzheitliches Wirtschaften zum Wohle des Planeten und aller Akteure sollte der Standard für Unternehmer sein.“

