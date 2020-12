Mit einem grandiosen November geht die hajoona GmbH aus Heidelberg in den Jahresendspurt. Der November konnte mit einem siebenstelligen Rekord-Umsatz abgeschlossen werden. Gesundheit und die Möglichkeit, Geld (hinzu) zu verdienen, stehen derzeit hoch im Kurs. Das Unternehmen bietet beides.

Viele Gewinner

Die Stimmung unter den Vertriebspartnern könnte besser gerade nicht sein, denn es regnete alleine im November zahlreiche neue Positionen, auch auf den höchsten Ebenen. Für manch einen Macher, Youngstar oder manch eine Power Frau unter den hajoona Teampartnern ist jetzt schon klar, dass sie im aktuellen Jahr bereits die Erfolgskriterien erfüllen, um bei der beliebten großen Incentive Reise nach Thailand 2021 dabei zu sein. Auch weitere Sonderboni, wie zum Beispiel der Auto-Bonus, versüßen nun vielen weiteren hajoona Teampartnern und Teampartnerinnen das Leben, in dem sie ihr eigener Boss sind.

Champions auf Hochtouren

Die Energie ist gerade so hoch gefahren, dass auch im Dezember weiter mit guten Umsatzzuwächsen zu rechnen ist. Mit einem Spezial-Programm im zweiten Halbjahr hatte Andrej Uschakow (hajoona Chief Sales & Marketing) zuletzt zusammen mit diversen Top-Motivationstrainern wie Mike Dierssen die hajoona Community auf Erfolg ausgerichtet. Eine Umsatzverdoppelung im November ist eines der erfreulichen Ergebnisse fokussierter Team-Arbeit. Die hajoona GmbH, die bereits zum vierten Mal in Folge von Focus und Statista zum Wachstumschampion gekürt wurde (2018, 2019, 2020, 2021), wird also auch in 2020 mit einem soliden Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr abschließen können. Die hajoona Family hat die Vorbereitungen für einen perfekten Start in das neue Jahr 2021 bereits abgeschlossen, um dann ungebremst Vollgas geben zu können, so dass das Unternehmen weiter über sich hinauswachsen kann.

Krisensicher

Gerade in der Zeit der Krise, in der viele Menschen sich neu orientieren müssen, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, das Homeschooling ihrer Kinder bewältigen oder einfach mit weniger Einkommen auskommen müssen, bietet hajoona viele Lösungen. Noch nie wurde die Möglichkeit der flexiblen, selbstständigen Network Marketing Tätigkeit so hoch geschätzt wie in dieser Zeit. Freie Zeiteinteilung, Arbeiten wo und mit wem man möchte, selbst bestimmen, wie hoch man sich seine eigenen Ziele setzt und wie viel Zeit und Energie man dafür aufwenden möchte, diese zu erreichen – das und vieles mehr genießen hajoona Teampartner.

Sinn stiften

Und hajoona hat noch ein weiteres Ass im Ärmel, das in diesen Zeiten ein besonderer Trumpf ist. Das Unternehmen bietet gesundheitsfördernde Nahrungsergänzungsmittel, die Genuss und Funktion mit einander verbinden. Die Produkte sind made in Germany, frei von Zucker und Konservierungsmitteln, geeignet für alle Altersklassen und Lebensumstände, größtenteils vegan, ihre Zutaten werden mit Sorgfalt in Bio-Qualität eingekauft. Sich ausgewogen ernähren, die eigene Gesundheit stärken, jung, fit, vital und leistungsfähig sein – all dies unterstützen hajoona Produkte. Gepaart mit seiner besonderen werteorientierten Unternehmenskultur ist hajoona für seine Teampartner deshalb auch ein Zuhause für Entwicklung und Potentiale.

Celebration time

An diesem Freitag präsentieren sich die neuen Stars am hajoona Himmel. Die erfolgreichsten hajoona Teampartner und Teampartnerinnen erleben beim Celebration Day online ihren persönlichen Moment of Glory, teilen ihre Erfolgsgeschichte und berichten, wie sie den hajoona Spirit erleben. Hier werden alleine aus dem Monat November hunderte Teampartner für ihre neu erreichten Positionen geehrt, darunter neun Presidents, vier Silver Presidents, drei Gold Presidents und ein Platin President, die derzeit höchste Stufe der hajoona Karriere Leiter. Weil jeder seine eigenen Beweggründe, Ziele, Träume und Wegbegleiter hat, werden ihre Erfolge menschlich greifbar und laden eine stetig wachsende Teampartnerzahl zum Nachahmen und Mitmachen ein. hajoona freut sich über jede einzelne persönliche Geschichte und lädt immer neue Menschen ein, sich die einzigartigen Karriere-Chancen bei hajoona nicht entgehen zu lassen. Die Zeit ist reif – jetzt!

Quelle hajoona GmbH