PM-International spendet über 1 Million Euro für Kinder

Gemeinsam mit World Vision macht sich PM-International seit 17 Jahren für Kinder rund um den Globus stark.

Die jährliche Spendensumme an die Kinderhilfsorganisation beträgt im kommenden Jahr 1,08 Million Euro. Mit der Spende unterstützt PM-International als größter Unternehmenspate von World Vision 3.000 Patenkinder, deren Familien und Dorfgemeinschaften auf der ganzen Welt, unter anderem in Indien, Peru und ab 2021 auch in Simbabwe.

Christoph Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzender World Vision Deutschland e.V., nahm die Spende im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung entgegen: „Wir sind stolz und dankbar, dass uns PM-International bereits seit so vielen Jahren tatkräftig unterstützt. Mit der diesjährigen Rekordspende können wir das Leben und die Entwicklung vieler Kinder weltweit positiv beeinflussen und ihnen eine bessere, gesündere und chancenreichere Zukunft bieten.“

PM-International Charity-Botschafterin Vicki Sorg lobt das Engagement von World Vision: „Mit Leidenschaft und Tatkraft hilft World Vision den Menschen, die Hilfe am meisten benötigen, indem Spenden nachhaltig eingesetzt werden. Die Corona-Pandemie gefährdet die Entwicklung der Kinder zusätzlich. Wir freuen uns, gemeinsam mit World Vision und dank der großzügigen Unterstützung unserer Kunden und Partner, Kindern und Familien auf der ganzen Welt eine Perspektive geben zu können. Denn Kinder sind die Zukunft!“

Unterstützung für rund 24.000 Menschen in Simbabwe

PM-International ist als einziger Unternehmenspartner von World Vision, Pate ganzer regionaler Entwicklungsprojekte. Diese langfristig ausgelegten regionalen Entwicklungsprojekte mit einer Laufzeit von rund 15 Jahren werden gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung umgesetzt. 2021 übernimmt PM-International die Patenschaft für ein drittes regionales Entwicklungsprojekt im südlichen Afrika liegenden Binnenstaat Simbabwe. PM-International unterstützt das Entwicklungsprojekt im südwestlich gelegene Tshitshi Madabe mit über 700 Kinderpatenschaften. Die Entwicklungsmaßnahme vor Ort legen den Fokus auf den Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen, sowie Hygieneschulungen. Davon profitieren rund 24.000 Menschen in der Region.

Ausblick: 10.000 Patenkinder

In den letzten 27 Jahren hat PM-International insgesamt über 6 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gespendet. Jedes verkaufte FitLine-Produkt schenkt Kindern „eine Stunde Leben“ („an Hour of Life”). Mit wachsender Unternehmensgröße wächst auch die Zahl der Patenkinder. Das Familienunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesamtzahl der Kinderpatenschaften auf 10.000 zu erhöhen.

Auszeichnung für soziale Verantwortung

Im Dezember erhielt PM-International auch den Seldia Astra Award des europäischen Direktvertriebsverbandes. Die Auszeichnung in der Kategorie „Soziale Verantwortung“ wurde für das langfristige wohltätige Engagement des Unternehmens vergeben.

Neben der Zusammenarbeit mit World Vision engagierte sich PM-International 2020 mit einem Spendenfonds von einer Million Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Geld- und Sachspenden im Rahmen der Initiative „PM hilft“ gingen an Menschen in Not in stark betroffenen Regionen rund um die Standorte des Unternehmens in Speyer und Luxemburg.

Quelle PM-International AG