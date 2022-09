Halsketten mit Herz oder Schutzengel als süße Geschenkidee zu Weihnachten

Die Weihnachtszeit steht bald vor der Tür und viele von uns sind dann wieder auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für die beste Freundin, einer Überraschung für die Mama oder einem Glücksbringer für die Nichte. Ideal dafür sind die neuen Halsketten aus der Selection-Kollektion von boonbirds®, zu denen es bei Bedarf auch die passenden Armbänder oder Ohrstecker gibt.

Ganz neu bietet boonbirds® in der Kollektion „Selection“ hochwertige Halsketten an, die man wahlweise mit einem Herz oder einem Schutzengel als Anhänger bestellen kann. Beide Motive sind 999-feinversilbert, 14-Karat-vergoldet oder rosévergoldet erhältlich, nickelallergiefrei und filigran ausgearbeitet. Die jeweiligen Ketten sind ca. 42 cm lang, feingliedrig und leicht.

Die Schutzengel-Ketten sind dabei auf wunderschönen, edlen Karten befestigt, auf die verschiedene Sprüche wie „I am with you“, „always by your side“ oder „you are not alone“ passend zur Legierung metallfoliengeprägt sind. Damit schenken diese Sprüche demjenigen, der die Kette trägt,Mut und Selbstvertrauen aber auch Sicherheit und Zuversicht. So kann man seiner Mama, dem Patenkind oder der besten Freundin einen Schutzengel schenken, der einen stets behütet und gleichzeitig ein Glücksbringer ist – egal, ob demnächst eine Prüfung, ein neuer Job oder eine aufregende Reise ansteht.

Ähnlich aufmunternd sind die Ketten mit einem kleinen Herz, deren Karten dem Empfänger „believe in love“, „all you need is love“ oder „follow your heart“ wünschen. Damit kann man den liebsten Menschen um sich rum nicht nur sein Herz schenken, sondern auch seine Freude und Lebenslust mit ihnen teilen. Die hochwertigen, farbigen Karten sind bei allen Ketten ein wahrer Hingucker, die einen noch lange an das Geschenk erinnern.

Die Ketten sind unter www.boonbirds.com zu Preisen von 27,99 Euro erhältlich.

Quelle PR Check