„Unsere Ideen, unsere Zukunft“: unter diesem Motto fand die diesjährige Gründerpreis Experience statt.

Die zehn besten Teams des Deutschen Gründerpreises für Schüler:innen 2022 gewannen die Teilnahme am viertägigen Hackathon. Das Event soll die im Wettbewerb erarbeiteten Geschäftsmodelle aufs nächste Level bringen und Schüler:innen befähigen, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Die Gründerpreis Experience fand vom 22.-25. September auf Schloss Kröchlendorff in der Uckermark statt.

Verantwortungsvolles Unternehmertum

Im Mittelpunkt der Gründerpreis Experience stand die Vermittlung unternehmerischer Handlungskompetenzen und verantwortungsvollem Unternehmertum. Gemeinsam mit thematischen und methodischen Expert:innen tauchten die Schüler:innen tief in die Themen Produktentwicklung, Markenauftritt, Marktforschung und Vertrieb, sowie soziale und ökologische Nachhaltigkeit ein. So sollen ganzheitlich nachhaltige Unternehmen entstehen, die sich für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft stark machen. Die Teams lernten modernste Arbeitsmethoden kennen und entwickelten so ihre Geschäftsmodelle beispielsweise mit der „Lean Method“, also einer besonders schlanken und effizienten Arbeitsweise, weiter. Am Ende stellten die Teams ihre Ergebnisse in einem Pitchformat vor.

Fokus auf soziales Miteinander

Den Austausch mit Coaches und den anderen Teams bewerteten alle Schüler:innen als sehr fruchtbar. So auch Gewinner:innenteam VoltVoyage der Internatsschule Schloss Hansenberg: „Wir haben vor Allem unsere Teamarbeit verbessert. Neben dem Offensichtlichen über das Gründen haben wir erstmal erfahren, wie Teamarbeit außerhalb von Schulprojekten auszusehen hat und gelernt, uns selbstständig zu organisieren.“

Das soziale Miteinander stand nicht nur während der Arbeitsphasen im Vordergrund: bei einem gemeinsamen Grillabend konnten sich die Teilnehmenden noch besser kennenlernen.

Schlüsselkompetenzen trainieren

„Wer erfolgreich gründen möchte, braucht nicht nur eine funktionierende Idee und einen überzeugenden Businessplan. Darum haben wir uns bei der ‚Gründerpreis Experience‘ bewusst für ein kollaboratives Format entschieden“, so Giulia Thomas, Projektleiterin des Wettbewerbs. Die Veranstaltung wertet sie als vollen Erfolg. „Auch der Fokus auf ganzheitliche und nachhaltige Unternehmen stieß bei den Teams auf große Begeisterung. Diese Themen sind für die junge Generation besonders wichtig – nicht nur im Zusammenhang mit dem Thema Gründen.“

Weitere Informationen zu den Gewinnerteams 2022

https://www.dgp-schueler.de/portal/preistraeger/

Bildquelle/ Fotograf: VoltVoyage (c) Maximilian Gödecke

Quelle Mann beißt Hund – Agentur für Kommunikation