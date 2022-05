Hans Ranke: Leckere, vollwertige Mahlzeiten in etwa drei Minuten

Lecker, ausgewogen und schnell zubereitet – die veganen Hans Ranke Mahlzeiten aus Linsen- und Kichererbsen-Couscous

Auch wenn es mit dem Essen mal schnell gehen muss, darf es gerne lecker, ausgewogen und gesund sein – deswegen gibt es jetzt die köstlichen Fertigmahlzeiten von Hans Ranke! Die veganen Bio-Gerichte aus Linsen- und Kichererbsen-Couscous sind eine sättigende Ballaststoff- und Proteinquelle. Mit den drei Sorten Mango-Curry, Mediterran und Steinpilz-Chili ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Märchenstunde in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“

Die Geschichte um „Hans und die Bohnenranke“ inspirierte Torsten Schuh zum Namen seines Startups: Der junge Hans tauscht seinen einzigen Besitz, eine Kuh, gegen fünf magische Bohnen ein – zur Enttäuschung seiner Mutter, die die Bohnen wütend aus dem Fenster wirft. Doch als Hans am nächsten Morgen erwacht, ist genau an dieser Stelle vor dem Haus eine riesige Bohnenranke bis in den Himmel hineingewachsen, die das Leben von ihm und seiner Mutter grundlegend verändert und ihnen Glück bis an ihr Lebensende beschert.

Hülsenfrüchte, zu denen auch Bohnen gehören, sind reich an Proteinen und Ballaststoffen und halten lange satt! Deswegen bildet die Basis der leckeren Hans Ranke Fertiggerichte ein Couscous aus roten Linsen und Kichererbsen. Große Gemüse- und Obststücke sowie leckere Kräuter und Bio-Gewürze runden den veganen Genuss perfekt ab – ein vollwertiger Sattmacher aus ausgewogenen, biologischen Zutaten! Das überzeugte auch Investor Ralf Dümmel in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“: Er ging einen Deal mit Torsten Schuh ein und investierte in Hans Ranke.

„Die Idee, ein vollwertiges, leckeres Fertiggericht zu kreieren, kam mir während meines Studiums: In dieser Phase hatte ich neben der Uni, dem Sport und meinen Hobbies nur wenig Zeit, frisch zu kochen – aber eine ausgewogene Ernährung ist mir sehr wichtig. Hans Ranke ist die Lösung dafür: Die Gerichte sind schnell und einfach zubereitet und bieten auch in einem stressigen Alltag die Möglichkeit einer vollwertigen, proteinreichen und vor allem leckeren Mahlzeit.“ Torsten Schuh Gründer von Hans Ranke

Schnell und einfach zubereitet Auch die leichte und schnelle Zubereitung der Hans Ranke Mahlzeiten grenzt an Magie: Einfach 220 ml Wasser aufkochen, das Gericht in der recyclebaren Verpackung damit auffüllen, umrühren und für etwa drei Minuten quellen lassen. Sobald das Wasser vollständig aufgesogen ist, ist die leckere, ausgewogene Mahlzeit fertig! Die drei Sorten Mediterran, Steinpilz-Chili und Mango-Curry sind vegan und kommen ganz ohne künstliche Zusätze und Geschmacksverstärker aus. Hans Ranke ist unter www.hansranke.de aktuell für 4,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Eine nährstoffreiche Mahlzeit, die auch noch lecker ist? Klar – Hans Ranke. Einfach mit heißem Wasser aufgießen, etwa drei Minuten warten und ein vollwertiges, gesundes Essen genießen. Ein emotionaler Auftritt von Torsten in der Löwenhöhle, wo er das Märchen von Hans und der Bohnenranke erzählt. Tolles Produkt, toller Gründer – ich freue mich riesig über diesen Deal!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe Produktvorstand The Social Chain AG

Foto: RTL / Bernd-Michael Maure

Quelle DS Unternehmensgruppe