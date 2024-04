happybrush launcht KI-generierten Werbespot

Was haben die Entdeckung des Feuers, die Erfindung des Internets und die Mondlandung gemeinsam? Alles begann mit einem „Klick”. So sieht das zumindest happybrush. Zum Auftakt einer crossmedialen Kampagne zum Launch der neuen Zahnbürste Eco Change überrascht das OralCare-Unternehmen mit einem KI-generierten Werbespot.

Pünktlich zum Launch der Eco Change Zahnbürste hat happybrush als erstes deutsches Startup einen KI-generierten Werbefilm kreiert. Der Spot bildet den Auftakt einer crossmedialen Kampagne des Münchner OralCare-Startups zur Einführung des Produkts beim Drogeriemarkt dm und anderen Handelspartnern. Kreiert wurde das Video vom Berliner Studio für Illustration, Animation und Storytelling Bitteschön.tv. Die Kampagne läuft ab dem 9. April auf den eigenen Social-Media-Kanälen von happybrush und wird zudem in den kommenden Monaten crossmedial in den Marketing-Kanälen von dm begleitet.

Das Video dreht sich rund um Momente, die die Welt mit einem „Klick“ verändert haben: Der „Klick” beim Anschalten der ersten Glühbirne, das Klicken der Kamera bei den ersten Bildern auf dem Mond, der entscheidende „Klick” auf der Computer-Tastatur als das Internet begann. Zu den Augenblicken, die die Welt verändern, zählt auch das Klicken des Wechselkopfs der neuen happybrush Zahnbürste, wenn dieser einrastet. Eine humorvolle Anspielung auf die revolutionären Produkteigenschaften der Handzahnbürste: Das eigens konzipierte System ermöglicht es, die Wechselköpfe mit einem einfachen „Klick“ ein- und auszutauschen. Das vermeidet das unnötige Wegwerfen von Handzahnbürsten, spart Ressourcen und reduziert Müll. Denn das Handstück der Eco Change Zahnbürste, das aus fast 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen besteht, bleibt dauerhaft im Badezimmer.

Stefan Walter, neben Florian Kiener Co-Gründer und CEO von happybrush sagt: „Den Launch der Eco Change wollten wir neuartig und revolutionär inszenieren. Neueste KI-Technologien bieten uns die Möglichkeit, auch als Startup mit geringen Ressourcen unsere Ideen zu verwirklichen.“

Roland Brückner, Creative Director und Co-Founder von bitteschön.tv, sagt: „Wir befinden uns in einer spannenden Phase der Entstehung von KI-generierten Videos. Für dieses Video haben wir die volle Bandbreite aktueller KI-Technologie eingesetzt. Das Ergebnis zeigt, dass die Technologie ausgehend von kreativen Ideen sehr wirkungsvoll Themen in Szene setzen kann.“

KI-Kampagne von happybrush: „Moments that changed the world started with a click"

