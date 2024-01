HEM zum dritten Mal in Folge Spitzenreiter bei Kunden

Erneut behauptet HEM seine Spitzenposition in der Kunden-Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV). In der Tankstellen-Branche konnte die Marke der Deutschen Tamoil GmbH damit bereits zum dritten Mal in Folge eine Erstplatzierung in der Kategorie Kundenzufriedenheit und zum zweiten Mal in der Rubrik Preis-Leistung erreichen. Damit stellt das Tankstellenunternehmen eindrucksvoll unter Beweis, dass ein hervorragender Service, gute Leistungen und faire Preise das A und O der deutschen Mobilitätsgesellschaft bleiben. „Über die erneute Auszeichnung der DtGV freuen wir uns sehr. Diese Wertschätzung ist ein besonderes Zeugnis der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unseren Tankstellen, die Tag für Tag ihr Bestes geben, um unsere Kunden perfekt zu betreuen“, sagt Geschäftsführer Carsten Pohl.

In der aktuellen Studie „Deutscher Kunden-Award 2023/24“ konnte sich die Tankstellenmarke HEM durchsetzen und gilt damit als „Branchen-Champion“. Auch für seinen hervorragenden Kundenservice erhält die Tankstellenkette eine solide Bewertung und schafft es mit ihrem Bistro Vital auf den dritten Platz und in der Gesamtwertung in die Top 10.

Die Durchführung der Studie basiert auf unabhängigen Tests, Prüfungen und Befragungen, die nicht allein auf spezifische Wirtschaftssegmente eingehen, sondern die Meinung von Verbraucherinnen und Verbrauchern in den Mittelpunkt stellen. Das Kundenurteil zeigt, dass sich HEM als eine robuste Marke im Markt behaupten kann. Die Auszeichnungen in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Preis-Leistung stehen dabei maßgeblich im Zeichen der engagierten Arbeit der Tankstellenbetreibenden und ihrer Teams vor Ort. Im Einklang mit dem Motto „Miteinander und füreinander“ verkörpern die HEM-Mitarbeitenden die Unternehmenswerte und gewährleisten durch ihren Einsatz, dass die Qualität von Dienstleistungen und Produkten für die Kunden nachhaltig spürbar wird.

Bild:In der Tankstellen-Branche konnte die Marke HEM der Deutschen Tamoil GmbH bereits zum dritten Mal in Folge eine Erstplatzierung in der Kategorie Kundenzufriedenheit erreichen. Bildquelle 1: Deutsche Tamoil GmbH

Quelle:PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbH