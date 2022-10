Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Gerade jetzt wollen wir unseren Körper besonders verwöhnen und gut auf die kühleren Tage vorbereiten. Wie wäre es mit einer neuen Herbst-Routine?

Das Autumn Boost Set von Every. wird unser Liebling der Saison. Nicht nur, weil uns die leckeren veganen Bowls von innen heraus wärmen und stärken, sie versorgen unseren Körper auch optimal mit allen wichtigen Nährstoffen. Dazu gibt es jeden Morgen einen Ingwer-Kurkuma-Shot, der unsere Abwehrkräfte aktiviert und unterstützt. Bereit, dem Winter die kalte Schulter zu zeigen?

Was ist drin im Autumn Boost Set?

8 x herbstliche Every. Bowls

1 x Ingwer-Kurkuma Shot (4 Stück)

Bei jede Autumn Boost Kauf gibt es drei Experten-Videos von Fana Türke. Sie ist Coach für Achtsamkeit und zeigt uns, wie man Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Ein inneres Gleichgewicht zwischen diesen Elementen zu finden, ist wichtig für ein glückliches und ausgeglichenes Leben. Damit wir uns diesen Winter rundum wohl fühlen!

Auf diese Produkte dürfen wir uns im Autumn Boost Set freuen:

Golden Curry: ein Kichererbsen-Curry mit Kürbis und Wildreis in einer himmlischen Kokos-Kurkuma-Sauce. Ein Every. Bestseller!

Cauli Comfort: Ein Bett aus Blumenkohlreis und Bulgur, zusammen mit süßer Pastinake, Rosenkohl, und Cranberries. Umhüllt in einer wärmenden Steinpilz-Sauce.

Green Boost: eine leckere grüne Veggie-Bowl. Romanesco, Brokkoli, Zuckerschoten und Kichererbsen in einem Minz-Basilikum Pesto. Eine tolle Quelle von Vitamin K und Zink.

Hearty Hummus: Ein herzhafte Bowl mit verschiedenen Kartoffel-Variationen, Karotten und gelber Paprika in einer Hummus-inspirierten Sauce.

Harvest Risotto: eine köstliche, herbstliche Bowl gefüllt mit saisonalem Gemüse: Kürbis, gelbe Zucchini und Spinat. Umhüllt in einer cremige Kokosnusscreme-Sauce.

Pumpkin Pasta: Pasta la vista! Eine cozy Bowl mit al dente Penne-Pasta in einer Kürbissauce mit Grünkohl und Pinienkerne.

Cozy Beets: Weihnachten in einer Bowl! Ein Bett aus Quinoa und Kichererbsen, gepaart mit rote Beete und Kartoffeln in einer süßen Sauce aus Orangen und Cranberries.

Mustard Veggies: herrliche Knusprigkeit und verführerische Aromen! Eine Mischung aus lila Karotten, Rosenkohl, Rote Beete und grüne Bohnen in einer Senfglasur.

Fall, we are fallin´ for you.

Die Every. Produkte sind Online unter every-foods.com erhältlich.

Das Autumn Boost Set kostet 68,92 € (inklusive gratis Versand und einer Oven Baked Bowl geschenkt).

Quelle Sonja Berger – Public Relations