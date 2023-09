Herbstferien im Grand Green-Chalet

Das spezialisierte Familienresort bietet herrlichen Wohnluxus

Im Urlaub mit der ganzen Familie großzügig wohnen, mit Stil und Luxus – diesen Traum erfüllen die neuen Chalets im The Grand Green – Familux Resort. Bis zu sechs Genießer finden im Family Chalet auf 151 m2 den Raum für eine entspannte Auszeit. Die private Familiensauna im Chalet, das Wohnzimmer mit Kamin, das Schlafzimmer mit freistehender Badewanne, Echtholz-Fußböden, angenehme Interieur-Farben – hier lässt sich Quality Time mit Groß und Klein verbringen. Noch großzügiger ist das Grand Chalet für acht Personen.

Das Familux Chalet bietet sogar der Großfamilie bis zu zehn Personen Platz. Familien lieben den Master-Bedroom mit Familienbett, integriertem Luxusbadezimmer, privatem Fitness- und Wellnessbereich. Familienurlaub all inclusive, alles unter einem Dach, das ist das The Grand Green – Familux Resort. Eingebettet in den Thüringer Wald, direkt am Rennsteig, verbindet es einen bunten Familienurlaub mit viel Entspannung für Eltern. Bei den Kids Coaches sind Kinder ab dem 7. Lebenstag bis 16 Jahre an 13 Stunden pro Tag in den besten Händen. Mehr als 2.000 m2 Indoor-Spielbereich, ein riesiger Outdoorbereich, die Badelandschaft mit Familien-Wasserspielbereich und vielem mehr – da werden Kinderträume wahr.

Auf der 100 Meter langen Reifen-Wasserrutsche geht es lustig zu. Vom Kinderfahrzeug-Parcours bis zur Softplayanlage und zur indoor Go-Kart-Bahn ist alles da, das Spaß macht. Sogar einen Virtual-Reality-Room und ein Kino gibt es im Haus. Die Hüpfburg und der Abenteuerspielplatz sind nur zwei vieler Lieblingsplätze im Freien, wo sich Bewegungskünstler austoben dürfen. Eltern genießen eine luxuriöse Auszeit im Adults-only-SPA und bei Gourmetküche. Aktiv Kraft tanken, dafür sorgt ein abwechslungsreiches Freizeitangebot mit Wandern, Biken, Fitness, Yoga und vielem mehr. Die Familux Resorts stehen für einzigartige Familienhotellerie mit bestem Service und umfassender Betreuung. Alle Resorts sind GreenSign-zertifiziert und setzen ein ambitioniertes Umweltprogramm um.

Bild Daniela Jakob/The Grand Green – Familux Resort

Quelle © mk Salzburg