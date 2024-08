Das Bayrischzell Familotel Oberbayern: Herbstferien in den Alpen für die ganze Familie

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern bietet für den Herbsturlaub ein besonderes Highlight: „Pletzi’s Happy Baby Time“ vom 24. August bis 7. September 2024 und vom 6. bis 25. Oktober 2024 macht die Auszeit mit Babys und Kleinkindern herrlich unkompliziert. Mit der Green Travel Rate kommt das Familienhotel allen entgegen, die nachhaltig reisen möchten: Sie erhalten 10 Prozent Ermäßigung für ihren Aufenthalt.

Die schönste Jahreszeit für aktive Familien steht vor der Tür. Im Herbst, wenn die Hitze des Sommers vorbei ist und die Natur sich von ihrer prächtigsten und bunten Seite zeigt, machen Naturerlebnisse, Bewegung, Entspannung und Abenteuer besonders viel Spaß. Im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern ist Urlaub für Familien ein Kinderspiel. Denn hier ist an alles gedacht, was Babys und Kleinkinder, aber auch die Teenies und ihre Eltern brauchen. Die zertifizierten Baby- und Kinderbetreuerinnen kümmern sich liebevoll um die jüngsten Urlauber.

Mama und Papa wissen ihre Kinder in besten Händen und können sich entspannte Me-Time und Pärchen-Zeit gönnen. Die Teenies erleben mit dem Teens Club ein actionreiches Freizeitangebot. Am Fuße des Wendelsteins in den bayerischen Alpen genießen Groß und Klein die innovative Urlaubsphilosophie der Pletzer Resorts: Move & Relax – echte Quality Time mit belebender Bewegung, wohltuender Entspannung und hochwertiger Ernährung. Direkt vom Hotel geht es in die Natur, die zum Genießen, Erleben und Aktivsein in der frischen Luft einlädt.

Pletzi´s Happy Baby Time im Herbst

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern vereint alles, was den Urlaub mit den Kleinsten rundum entspannt: Genuss von früh bis spät mit „All inclusive alkoholfrei“ für die ganze Familie, Pletzi’s Babyecke mit hochwertiger Babynahrung, qualifiziertes Babysitting, Kinderbetreuung 60 Stunden pro Woche und viele Extras mehr sind bei „Pletzi’s Happy Baby Time“ inklusive.

Das Kinder-Betreuungsprogramm steckt schon für die Jüngsten voll Bewegung, spielerischer Förderung und der nötigen Portion Entspannung. Für die Betreuung von Babys ab 3 Monaten steht ein eigener Bereich zur Verfügung – Pletzi’s Baby-Ecke. Ein Wickelraum mit Waschbecken und ein eigener Babyschlafraum mit Babybettchen sorgen dafür, dass sich auch die Kleinsten rundum wohlfühlen. Außerdem können Mama und Papa alles leihen, was das Elternherz begehrt: Fläschchenwärmer, Mikrowelle, Geschirr und Hochstuhl, Babyphone, Wickelauflage u. v. m. Das große Packen vor dem Urlaub kann also ausbleiben.

Eltern und Kinder tanken Energie für den Familienalltag. Pletzi´s Wasserwelt ist für die jüngsten Wellnessgenießer reserviert. Schon die Kleinsten genießen im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern die entspannende Wirkung einer Baby- oder Kindermassage. Besonders unkompliziert: Die Kinder können im Urlaub im professionellen Kinderschwimmkurs schwimmen lernen. Sich um nichts kümmern müssen, das ist, was Familien im Urlaub brauchen. Da zählt sicher dazu, sich auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung für die ganze Familie verlassen zu können. Das Küchenteam bereitet nährstoffreiche und hochwertige Köstlichkeiten aus den besten Zutaten der Region zu.

Einfacher geht es nicht: Mit der Bahn in den Herbsturlaub & die Green Travel Rate nutzen

150 Meter vor der Haustür des Das Bayrischzell Familotel Oberbayern hält der Zug. Von München, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig und Berlin zum Beispiel ist das Familienhotel in den Alpen umweltfreundlich und bequem zu erreichen. Fernzüge aus ganz Deutschland und Europa kommen mehrmals täglich in München an. Im Stunden-Takt geht’s dann mit der BOB (Bayrische Oberlandbahn) von der bayrischen Landeshauptstadt schnell und direkt zum Bayrischzell-Bahnhof. Schon während der Anreise mit den Kindern spielen und plaudern, die Bewegungsfreiheit im Zug genießen und von der ersten Minute an in Urlaubsstimmung sein – das macht Freude (zum Fahrplan).

Vor Ort bietet Das Bayrischzell Familotel Oberbayern E-Autos, die gegen eine Gebühr von 50 Euro pro Tag ausgeliehen werden können. Damit sind Familien vor Ort mobil und erkunden bequem und umweltbewusst die Region. Die E-Ladestationen am Hotel stehen zur Verfügung. Gäste, die nachhaltig anreisen, profitieren direkt von der Green Travel Rate. Sie erhalten 10 Prozent Ermäßigung auf den Zimmerpreis.

Move & Relax. Charge your next level family life. Die vital-innovative Urlaubsphilosophie Move & Relax der Pletzer Resorts begeistert im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern Kinder, Teens sowie dynamische Eltern und bringt neue Energie für den Familienalltag. Das Bayrischzell Familotel Oberbayern wurde 2020 eröffnet und bietet 69 Zimmer. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.

Pletzi´s Happy Baby Time (24.8.–7.9.2024, 6.–25.10.2024)

Leistungen: ab 3 Übernachtungen = 4 Tage Family Time, All-Inclusive alkoholfrei für die ganze Familie, Pletzi´s Baby-Ecke mit hochwertiger Babynahrung, Lätzchen, Fläschchenwärmer etc., Begrüßungsgeschenk für das Baby (0-2 Jahre), qualifiziertes Babysitting, kostenloser Leihservice für Baby-Ausstattung (Babyphone, Fläschchenwärmer, Thule Kinderwagen, Babytrage etc.), Kinderbetreuung mind. 60 Std./Woche inkl. Programm (ab 3 Jahre, unter 3 Jahre kostenlose Betreuungszeit von 10 bis 18 Uhr), Eintritt Move & Relax Bereich inkl. Gruppentrainings, Bademäntel und Badeslipper für den Aufenthalt, kostenloses WLAN – Preis p. P.: ab 607 Euro

Green Travel Rate

10 % Ermäßigung bei Anreise mit der Bahn inkl. All-inclusive Verpflegung

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern

Kranzerstraße 62 83735 Bayrischzell Deutschland

www.dasbayrischzell.de

Bild Herbstlicher Familienspaziergang Quelle: Nell Jones (Familotel Bayrischzell)

Quelle mk Salzburg