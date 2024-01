Die Feste feiern, wie sie fallen, das macht das Hotel Panorama Royal****s am 14. Februar 2024 wahr. Weil der Valentinstag und der Aschermittwoch auf denselben Tag fallen, steht ein großer „Heringschmaus für Verliebte – und alle anderen Genießer“ auf dem Programm.

Die Herzen schlagen in jedem Fall höher, wenn im Restaurant des Panorama Royal Fischgenuss auf höchstem Niveau geboten wird. Das Hauben-prämierte Küchenteam lädt zu einem kulinarischen Highlight aus Fluss, Meer und Natur. Feinschmecker lassen sich an dem wunderbaren Buffet raffinierte Köstlichkeiten schmecken, denn „Wo es gutes Essen gibt, gibt es auch Glück“, zitiert der Gastgeber Peter Mayer.

Die Romantik wird an diesem besonderen Abend sicher nicht zu kurz kommen. Im schönen Ambiente, am liebevoll gedeckten Tisch Platz nehmen, bewusst Zeit füreinander haben, gute Gespräche, gemeinsam lachen, zusammen sein. Der Genuss am Heringschmaus-Buffet startet um 18.30 Uhr, zur Begrüßung gibt es Prickelndes im Glas (Kosten: 89 Euro pro Person). Tischreservierungen werden gerne unter office@panorama-royal.at und Tel. 05332/77117 entgegengenommen.

Wer den Heimweg nach dem Gourmet-Erlebnis nicht mehr antreten möchte, der verbringt die Nacht in einem der gemütlichen Zimmer oder einer luxuriösen Suite im Panorama Royal. Ein Tipp für den nächsten Tag: Ein ausgiebiges Wellness-Erlebnis in der neuen Relax Dream World, um kraftvoll in die Fastenzeit zu starten – mit der(m) Liebsten oder einfach nur für das eigene Ich.

Bild Hotel Panorama Royal

Quelle © mk Salzburg