Hohentauerns neues, außergewöhnliches Juwel

Entspannung auf 1.200 Metern mit privater Sauna

Hohentauern, die kleinste Gemeinde der Steiermark, mit gerade einmal 400 Einwohnern und auf rund 1.200 Metern Seehöhe gelegen, gilt als Geheimtipp unter Bergurlaubern. Von Massentourismus keine Spur. Hier – mitten im Herzen Österreichs – versammeln sich Individualreisende und Genussurlauber, die das Ursprüngliche suchen und die Menschen wie das Ureigene einer Region kennenlernen möchten. Auch in den runderneuerten Appartements von “Sloho Bergurlaub” steht eines im Mittelpunkt: Entspannung pur. Und diese lässt sich ab kommendem Winter auf exklusivste Art und Weise genießen: Vier der insgesamt neun Ferienwohnungen wurden jeweils mit einer eigenen, privaten Sauna ausgestattet – traumhafte Aussicht auf die Bergwelt der Rottenmanner Tauern inklusive. Buchbar ab kommendem Winter ab 240 Euro pro Nacht.

“Wir haben lange überlegt, wie wir unseren Gästen noch mehr Wohlgefühl, noch mehr Privatheit, einfach noch mehr Urlaub bieten können”, erklärt Damira Slodnjak, die Gastgeberin von Soho Bergurlaub. “Unsere größere gemeinschaftliche Zirbenholzsauna wurde schon immer sehr intensiv genutzt. Aber ein individuelles Saunahäuschen mit Ruheraum vor dem eigenen Appartement, mit umzäuntem kleinen Garten – das erschien uns schon nochmal ein weiterer großer Schritt hin zu höchst genussvoller Ruhe und absoluter Entspannung. Nun haben wir diesen Traum im Zuge des Umbaus unserer Anlage verwirklichen können, und darüber freuen wir uns sehr.”

Sloho liegt direkt neben der Piste des kleinen, nicht überlaufenen Skigebiets in Hohentauern. Auch die Langlaufloipe sowie herrliche Winterwanderwege finden sich nur wenige Schritte entfernt, und für Skitourengeher präsentiert sich die umliegende Region als wahres Paradies. Im Sommer gilt Hohentauern als Eldorado für Wanderer und Mountainbiker. Dazu lockt der nahe Scheibelsee Freunde der Fischerei an seine Ufer.





Renovierung und Relaunch der Marke: Bergurlaub neu definiert

Die Betreiberfamilie der Ferienanlage “Sloho Bergurlaub” hat sich vor elf Jahren in die Idylle am Triebener Tauern Pass verliebt. Was für die aus Slowenien stammende Familie Slodnjak als regelmäßige Urlaubsdestination begann, wurde bald mit dem Erwerb eines eigenen Appartementhauses zur neuen Heimat. 2022 entschlossen sich die Gastgeber im Zuge erneuter Renovierungen zu einem Relaunch ihres Markenauftritts. Einer, der ihre Geschichte, ihre Persönlichkeiten und ihre Lebensart zur Gänze widerspiegelt. Aus dem ehemaligen Haus Edelraute entstand “Sloho Bergurlaub”, nicht nur namenstechnisch eine wunderbare Melange aus SLOwenien und HOhentauern. Urlauber genießen nun die perfekte Mischung aus verträumten Ferienwohnungen und liebevollen Serviceleistungen, aus Heimatgefühl und Herzlichkeit.

Schönes Ambiente: Möbel in Eichen- und Lärchenholz, Antiquitäten aus dem Familienbesitz

Neun Appartements, ihrer Lage wegen als “Sternderlschau‘n”, “Bergschau‘n” oder “Naturschau’n” kategorisiert, erwarten Gäste im Sloho Bergurlaub. Blumig-frisch und zart-romantisch zeigt sich das Ambiente in allen Wohnungen, auch wenn im Grunde keines exakt dem anderen gleicht. Mal ranken sich die floralen Muster an Wandtapeten empor, mal zieren sie als feingeschnürtes Gebinde die Dekoration. Die Farbwelt orientiert sich an Pastelltönen – jedes Appartement besticht mit einem individuellen Flair. Im Mobiliar mischen sich Stücke aus Eichen- und Lärchenholz mit kuscheligen Sofas und Antiquitäten aus dem Familienbesitz.



Jedes Appartement mit heimeligem Holzofen, auch Hunde willkommen

Die komfortablen Ferienwohnungen sind zwischen 54 und 94 Quadratmeter groß, perfekt geeignet für zwei bis sechs Personen. Neben einer voll ausgestatteten Küche inklusive Backofen, Kühl- und Gefrierkombination sowie Spülmaschine verfügen alle Appartements über einen sichtgeschützten Balkon und einen heimeligen Holzofen. Auch hier stehen also Privatheit und Wellness ganz groß geschrieben. Für kulinarische Gelüste zwischendurch oder die Jause am Abend lohnt ein Abstecher im neuen “Vorbeischau’n”. Der entzückende Laden, der im heurigen Sommer um eine kleine Kaffeestube erweitert wurde, hält feine regionale und slowenische Kostbarkeiten bereit. Und: In allen Ferienwohnungen sind auch Hunde gestattet. Diese erhalten bei Ankunft eine eigene Willkommens-Box mit nützlichen Kleinigkeiten. Auf Wunsch wird eine Hundedecke bereitgestellt.

Ab Dezember sind im “Sloho Bergurlaub” die Appartements mit privater Sauna ab 240 Euro pro Nacht buchbar.

Alle Informationen zu den Appartements von Sloho Bergurlaub gibt es online auf www.sloho.at.

Bildquelle: Sloho Bergurlaub

Quelle Sloho Bergurlaub