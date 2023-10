HOLY PIT launcht nachfüllbares ROLL-ON-DEO

Nachdem das Startup für seinen Deo-Stick mit bedeutenden Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet wurde, bringt es nun ein völlig neues Nachfüllsystem auf den Markt.

Ganz nach dem Motto “Making the world refillable” will HOLY PIT nachfüllbare Körperpflege schaffen und so in möglichst vielen Badezimmern für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Dazu trägt jetzt auch das neueste Produkt im Sortiment des österreichischen Startups bei: Ein nachfüllbares ROLL-ON-DEO.

Das ROLL-ON-DEO besteht aus einem jahrelang wiederverwendbaren Case und federleichten Sachets, in denen sich das Deo befindet. Beides ist recyclebar und mit nur 1,6 g sind die Sachets ein wahres Fliegengewicht. Verglichen mit herkömmlichen Roll-Ons lassen sich so bis zu 95% Einwegplastik einsparen.

Bei der Wirkung setzt HOLY PIT auf einen ausgeklügelten Mehrfachschutz, der in Zusammenarbeit mit einem deutschen Labor entwickelt wurde. Da Bakterien auf der Haut für Schweißgeruch verantwortlich sind, packt das ROLL-ON-DEO dank Anti-Bakterien-Formel mit 3-fach-Wirkstoff das Problem an der Wurzel. Zusätzlich sorgt eine spezielle Anti-Geruch-Formel dafür, dass unangenehme Gerüche verhindert werden. Salbeiöl wirkt zusätzlich schweißreduzierend. Das ROLL-ON-DEO von HOLY PIT ist vegan, aluminiumfrei und kommt ohne Mikroplastik, Silikone, Parabene und Alkohol aus. Dank konzentrierter Formulierung ist es besonders ergiebig und reicht für ca. 90 Anwendungen.

Das Gründerpaar Asmir und Branka erklärt stolz: „Nachdem wir für unsere REFILL DEO bereits mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte sowie zuletzt mit dem PETA Vegan Beauty Award ausgezeichnet wurden, freuen wir uns, mit unserem REFILL ROLL-ON die geruchlose Nachhaltigkeit in noch mehr Badezimmer bringen zu können.“

Bild:Branka und Asmir von HOLY PIT

Quelle:HOLY PIT