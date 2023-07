HORANDO – Erfolg, so präzise wie ein Uhrwerk

Horando Deutschland feiert 10-jähriges Jubiläum als führender Online-Anbieter für Luxusuhren

Horando Deutschland GmbH, einer der renommiertesten Online-Händler für Luxusuhren in Deutschland, feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Seit Gründung im Jahr 2013 hat sich die Online-Plattform für Luxusuhren zu einer angesehenen Marke entwickelt, die für eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Luxusuhren und ein zuverlässiges Einkaufserlebnis steht. Ob DAX-Vorstände, internationale Fußballprofis, schillernde Prominente, oder Uhrenliebhaber von nebenan: Horando erlebt seit 10 Jahren unvergessliche Kundenerlebnisse, die von einem Privatjet-Besuch bis hin zur kurzfristigen Uhren-Übergabe verschiedener Fußballprofis reichen.

In den vergangenen 10 Jahren hat Horando kontinuierlich seine Position als einer der führenden Online-Anbieter von Luxusuhren in Deutschland gestärkt und ausgebaut. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Bamberg, bietet seinen Kunden seit 10 Jahren eine beeindruckende Auswahl an renommierten Marken wie Rolex, Patek Philippe, Omega, Breitling, IWC und vielen mehr, ohne lange Wartezeiten. Dank einer engen Zusammenarbeit mit den besten Uhrenherstellern der Welt, bietet Horando seinen Kunden exklusive und limitierte Editionen sowie seltene Sammlerstücke. Ein Highlight war beispielsweise der Verkauf einer Patek Philippe Nautilus 5711/1P-001 für knapp 500.000 €, die online über Horando verkauft wurde.

Das Unternehmen legt großen Wert darauf, seinen Kunden ein vertrauenswürdiges und sicheres Einkaufserlebnis zu bieten. Jede Uhr durchläuft strenge Authentifizierungs- und Zertifizierungsverfahren hauseigener Uhrmacher, um sicherzustellen, dass die begehrten Uhren original und in einwandfreiem Zustand sind.

„Wir sind stolz darauf, dass 10-jährige Jubiläum von Horando Deutschland zu feiern“, sagt Stefan Sebök, Gründer und Geschäftsführer der Horando Deutschland GmbH. „Wir möchten uns bei unseren treuen Kunden bedanken, die uns in den vergangenen Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben. Unser Ziel war es von Anfang an, den Online-Kauf von Luxusuhren so einfach, sicher, zuverlässig und angenehm wie möglich zu gestalten. Wir sind sehr dankbar für die positive Resonanz und ich bin zuversichtlich, dass wir mit Horando noch weitere Meilensteine erreichen und unser internationales Wachstum ausbauen „, sagt Christopher Fischer, Gründer und Geschäftsführer der Horando Deutschland GmbH.

Im Zuge des 10-jährigen Jubiläums plant sind eine Reihe von Sonderaktionen und Angeboten geplant, um den Kunden zu danken. Dazu gehören exklusive Rabatte, limitierte Editionen und Gewinnspiele, bei denen die Teilnehmer die Chance haben, besondere Preise zu gewinnen.

Bild v.l.n.r: Christopher Fischer, Stefan Sebök

Quelle Siccma Media GmbH