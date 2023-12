Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden: Weihnachtszeit und Jahreswechsel in einzigartiger Atmosphäre

Lachen, Träumen, in jedem Moment vom Alltag abschalten – das und noch viel mehr beschreibt die Weihnachtszeit im Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden. Neben weihnachtlicher Dekoration erwartet Gäste des Traditionshotels auf der sonnenverwöhnten Insel Teneriffa ein außergewöhnliches Weihnachtsprogramm voller Überraschungen, die für alle unvergesslich sein werden. Das 5-Sterne Haus liegt inmitten einer 25.000 Quadratmeter umfassenden grünen Oase abseits des Massentourismus und zählt zu den „The Leading Hotels of the World“.

Sechsmal wurde das Hotel Botánico bereits als bestes Spa-Reiseziel mit dem Condé Nast Johansen Preis ausgezeichnet – hier lässt sich der Körper revitalisieren und Ruhe finden. Dank hervorragender Gastronomie können Gäste eine Reise in die Geschmäcker der Welt erleben und sich von exzellentem Service verwöhnen lassen. Ideale Voraussetzungen für einen festlichen Weihnachtsurlaub und einen außergewöhnlichen Start in das neue Jahr.

Ein exzellentes Festtagsprogramm bestückt mit unvergesslichen Aktivitäten

Für den Zeitraum vom 23. Dezember 2023 bis zum 02. Januar 2024 hat das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ein abwechslungsreiches Programm an Aktionen und Aktivitäten kreiert, mit einem breit gefächerten Angebot von früh bis spät. Egal ob Pärchen, Singles oder Familien – durch die Vielfalt des Hotels kommen alle auf ihre Kosten. Das Angebot bietet für jeden Geschmack und für jedes Alter das gewisse Etwas: Von kanarischen Mojo-Saucen- und Cocktail-Kursen über Vulkansteinmassagen und Ayurveda-Demonstrationen im ausgezeichneten Spa, einem Besuch der Weihnachtskrippen von La Orotava und Musical-Showeinlagen bis hin zu einem bunten Programm für die Kids im Miniclub.

Für den kleinen und großen Hunger zwischen den Programmpunkten sorgt das Hotel Botánico den ganzen Tag über für das leibliche Wohl seiner Gäste: Vom facettenreichen Frühstücksbuffet und dem à la carte Mittagessen im Palmera Real über Cremetorten, Früchtekuchen und Kanarisches Gebäck bis hin zum à la carte Abendessen in den hoteleigenen Restaurants The Oriental, Il Pappagallo oder La Parrilla – hier bleibt kein Magen hungrig.

Zauber der Weihnacht und prachtvolle Silvesternacht

An Heiligabend erhalten Erwachsene und Kinder zusätzlich die Möglichkeit, tagsüber den bekannten Loro Park zu besuchen, bevor es am Abend beim köstlichen Weihnachtsdinner ausgesprochen festlich wird. Für 160 Euro pro Person erwartet die Teilnehmer ein Menü, bei dem Glamour und Stil mehr als garantiert sind. Der Abend wird vom klassischen Trio und einer Aufführung der „Tenores“ begleitet. Zum Abschluss wird das Duo „Camelia y Fran“ die Gäste mit ihrem Repertoire aus Tanzballmusik und internationaler Musik erfreuen. Am 25. Dezember überrascht der Weihnachtsmann die Kinder mit einem Besuch im Hotel und am 29. Dezember steht ein ganztägiger Ausflug in den besten Wasserpark Europas, dem Siam Park, zur Auswahl.

Um den Abend am 31. Dezember 2023 und den Start in das neue Jahr gebührend zu zelebrieren, wurde ein Silvester-Gala-Dinner der Extraklasse entworfen. Die Gäste erwartet für 375 Euro pro Person ein ausgezeichnetes Menü mit exzellenter Wein- und Champagnerbegleitung flankiert von dem großartigen Orchester „Mencey Band“ mit der internationalen Show „Fantasía Tropical“, die ein außergewöhnliches Ambiente für diesen Anlass schaffen. Das Jahr 2024 startet schließlich mit einem Neujahrs-Frühstücksbuffet mit gegrilltem Spanferkel nach Segovia-Art, gefolgt von einem Erlebnis-Besuch im The Oriental Spa Garden.

Das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ist das erste 5-Sterne-Deluxe-Hotel der Kanarischen Inseln und gehört seit 1998 zur Gruppe The Leading Hotels of the World. Das Traditionshotel in Puerto de la Cruz sorgt seit Jahrzehnten mit seinen exzellenten Serviceleistungen für ein perfektes Urlaubserlebnis für Familien, Paare und Alleinreisende. Zudem besticht es durch zahlreiche Annehmlichkeiten in einem entspannten Ambiente mit traumhaften Ausblicken, wunderschönen Gartenanlagen und einer herausragenden mediterranen und internationalen Gastronomie. Das Luxushotel im klassischen Stil mit orientalischer Inspiration verfügt über erstklassige Freizeiteinrichtungen sowie über Salons, die auf Hochzeitsfeiern, Versammlungen und Kongresse ausgerichtet sind. Reservierung: +34 922 381 512, Adresse: Avenida Richard J Yeoward 1, 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, Website: https://hotelbotanico.com/de/

